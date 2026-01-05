خبرگزاری کار ایران
به قلم رضا مسرور | کتاب «الگوی حکمرانی مناطق آزاد ایران» منتشر شد

کد خبر : 1737597
کتاب «الگوی حکمرانی مناطق آزاد ایران» به قلم رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.

به گزارش ایلنا؛ این کتاب حاصل بیش از دو دهه تجربه میدانی و مدیریتی نویسنده در سطوح مختلف مدیریتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران است؛ تلاشی برای واکاوی این پرسش که چرا تجربه مناطق آزاد، نتوانسته به اهداف خود در جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و پیوند با اقتصاد جهانی دست یابد.

رضا مسرور در این کتاب با رویکردی تحلیلی و آینده‌نگر، ریشه ناکامی‌ها را در «بحران حکمرانی» جست‌وجو کرده و با ارائه الگویی نو از حکمرانی یکپارچه، راهی عملی برای تحول بنیادین این مناطق را پیشنهاد می‌کند.

این اثر، همزمان راهنمای سیاست‌گذاران، مدیران و سرمایه‌گذاران و منبعی ارزشمند برای پژوهشگران و دانشجویان اقتصاد و مدیریت است؛ گامی برای تبدیل مناطق آزاد به پیشران‌های راهبردی توسعه پایدار ایران.

 

