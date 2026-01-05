خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان صنایع کوچک

تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با هدف توسعه همکاری‌های صنعتی، حمایت از واحدهای تولیدی و تقویت بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا، این تفاهم‌نامه با امضای رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رضا انصاری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و با حضور معاونان و مدیران دو مجموعه در محل دبیرخانه شورای‌عالی منعقد شد.

رضا مسرور در آیین امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر ضرورت افزایش هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی کشور، گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند تعاملات نهادی توسعه یابد تا کارآمدی دولت افزایش یافته و رضایتمندی بیشتری در میان مردم ایجاد شود.

مسرور با اشاره به تنوع ساختار شهرک‌های صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بخشی از این شهرک‌ها توسط سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد و اداره می‌شوند و بخشی دیگر تحت مسئولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار دارند.

در این میان، برخی ابهامات حقوقی و اجرایی وجود داشت که با امضای این تفاهم‌نامه برطرف شده و زمینه همکاری‌های مؤثرتر فراهم می‌شود. این تفاهم‌نامه ناظر بر تقویت هماهنگی‌هاست و موضوع مالکیت شهرک‌های صنعتی، با استناد به ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه، بدون تغییر باقی می‌ماند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با تاکید بر آمادگی این دبیرخانه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه توسعه زیرساخت‌های صنعتی، تصریح کرد: تسهیلات و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی فراهم کرده و نقش مؤثری در رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایفاء کند.

رویکرد مکمل دو سازمان برای توسعه صنعتی کشور

در ادامه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، هدف از امضای این تفاهم‌نامه را تقویت، انسجام‌بخشی و نظام‌مند کردن تعاملات میان دو مجموعه عنوان کرد و گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد می‌توانند در کنار یکدیگر و با رویکردی مکمل، مسیر توسعه صنعتی کشور را هموارتر کنند.

رضا انصاری با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار افزود: در شرایطی که سرمایه‌گذاری در کشور با چالش‌ها و ابهاماتی مواجه است، تسهیل فرآیندها، روان‌سازی صدور مجوزها و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تحقق توسعه اقتصادی ایفاء کند.

بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه در ۶ ماده و با محوریت همکاری در زمینه توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌محور، انتقال تجربیات در حوزه طراحی، اجرا و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، و همکاری مشترک در مناطق ویژه اقتصادی تحت مسئولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به‌ویژه در راستای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، تنظیم و به امضای طرفین رسید.

 

