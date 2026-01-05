به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در حاشیه این همایش، صبحانه مشترک دانش‌آموزان و پاکبانان برگزار شد؛ بخشی از برنامه که با نشستن دانش‌آموزان در کنار پاکبانان و گفت‌وگوی مستقیم با آنان، بر احترام عملی و رفتار روزمره تأکید داشت. حضور والدین در کنار دانش‌آموزان نیز به تقویت پیام تربیتی این برنامه کمک کرد.

فاطمه فاطمی‌نیا، معاون مدیرکل و مدیر آموزش‌وپرورش خرمشهر، در این همایش با اشاره به نقش تجربه‌های واقعی در آموزش گفت:

«احترام را نمی‌توان فقط با توصیه و شعار آموزش داد. زمانی که دانش‌آموز در یک موقعیت واقعی قرار می‌گیرد و احترام را در عمل می‌بیند، این رفتار در او ماندگار می‌شود.»

وی افزود:

«برنامه‌هایی که ساده، مستمر و همراه با مشارکت دانش‌آموزان هستند، اثرگذاری بیشتری نسبت به اقدامات مقطعی دارند.»

نرگس دزفولیان، مدیر دبستان نرگس خرمشهر نیز با اشاره به روند برگزاری این همایش اظهار کرد:

«تمرکز اصلی این برنامه از ابتدا بر احترام به پاکبان بوده است و تلاش شده دانش‌آموزان یاد بگیرند به انسان‌ها، فارغ از شغل و موقعیت اجتماعی، احترام بگذارند.»

به گفته وی، بازخوردهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد این نگاه در رفتار اجتماعی بخشی از دانش‌آموزان، حتی پس از پایان دوره تحصیل، ادامه داشته است.

انتهای پیام/