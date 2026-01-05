خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانش‌آموزان خرمشهر احترام به پاکبان را تمرین کردند

دانش‌آموزان خرمشهر احترام به پاکبان را تمرین کردند
کد خبر : 1737583
لینک کوتاه کپی شد.

هشتمین دوره همایش «احترام به پاکبان» با حضور حدود ۴۵۰ دانش‌آموز، ۷۰ نفر از والدین، جمعی از پاکبانان شهری و مسئولان آموزش‌وپرورش، با همکاری شهرداری خرمشهر در دبستان دولتی نرگس خرمشهر برگزار شد. این برنامه با هدف تقویت احترام اجتماعی در میان دانش‌آموزان و آشنایی نزدیک‌تر آنان با نقش پاکبانان در زندگی شهری اجرا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در حاشیه این همایش، صبحانه مشترک دانش‌آموزان و پاکبانان برگزار شد؛ بخشی از برنامه که با نشستن دانش‌آموزان در کنار پاکبانان و گفت‌وگوی مستقیم با آنان، بر احترام عملی و رفتار روزمره تأکید داشت. حضور والدین در کنار دانش‌آموزان نیز به تقویت پیام تربیتی این برنامه کمک کرد.
فاطمه فاطمی‌نیا، معاون مدیرکل و مدیر آموزش‌وپرورش خرمشهر، در این همایش با اشاره به نقش تجربه‌های واقعی در آموزش گفت:
«احترام را نمی‌توان فقط با توصیه و شعار آموزش داد. زمانی که دانش‌آموز در یک موقعیت واقعی قرار می‌گیرد و احترام را در عمل می‌بیند، این رفتار در او ماندگار می‌شود.»
وی افزود:
«برنامه‌هایی که ساده، مستمر و همراه با مشارکت دانش‌آموزان هستند، اثرگذاری بیشتری نسبت به اقدامات مقطعی دارند.»
نرگس دزفولیان، مدیر دبستان نرگس خرمشهر نیز با اشاره به روند برگزاری این همایش اظهار کرد:
«تمرکز اصلی این برنامه از ابتدا بر احترام به پاکبان بوده است و تلاش شده دانش‌آموزان یاد بگیرند به انسان‌ها، فارغ از شغل و موقعیت اجتماعی، احترام بگذارند.»
به گفته وی، بازخوردهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد این نگاه در رفتار اجتماعی بخشی از دانش‌آموزان، حتی پس از پایان دوره تحصیل، ادامه داشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی