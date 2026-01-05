دانشآموزان خرمشهر احترام به پاکبان را تمرین کردند
هشتمین دوره همایش «احترام به پاکبان» با حضور حدود ۴۵۰ دانشآموز، ۷۰ نفر از والدین، جمعی از پاکبانان شهری و مسئولان آموزشوپرورش، با همکاری شهرداری خرمشهر در دبستان دولتی نرگس خرمشهر برگزار شد. این برنامه با هدف تقویت احترام اجتماعی در میان دانشآموزان و آشنایی نزدیکتر آنان با نقش پاکبانان در زندگی شهری اجرا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در حاشیه این همایش، صبحانه مشترک دانشآموزان و پاکبانان برگزار شد؛ بخشی از برنامه که با نشستن دانشآموزان در کنار پاکبانان و گفتوگوی مستقیم با آنان، بر احترام عملی و رفتار روزمره تأکید داشت. حضور والدین در کنار دانشآموزان نیز به تقویت پیام تربیتی این برنامه کمک کرد.
فاطمه فاطمینیا، معاون مدیرکل و مدیر آموزشوپرورش خرمشهر، در این همایش با اشاره به نقش تجربههای واقعی در آموزش گفت:
«احترام را نمیتوان فقط با توصیه و شعار آموزش داد. زمانی که دانشآموز در یک موقعیت واقعی قرار میگیرد و احترام را در عمل میبیند، این رفتار در او ماندگار میشود.»
وی افزود:
«برنامههایی که ساده، مستمر و همراه با مشارکت دانشآموزان هستند، اثرگذاری بیشتری نسبت به اقدامات مقطعی دارند.»
نرگس دزفولیان، مدیر دبستان نرگس خرمشهر نیز با اشاره به روند برگزاری این همایش اظهار کرد:
«تمرکز اصلی این برنامه از ابتدا بر احترام به پاکبان بوده است و تلاش شده دانشآموزان یاد بگیرند به انسانها، فارغ از شغل و موقعیت اجتماعی، احترام بگذارند.»
به گفته وی، بازخوردهای سالهای گذشته نشان میدهد این نگاه در رفتار اجتماعی بخشی از دانشآموزان، حتی پس از پایان دوره تحصیل، ادامه داشته است.