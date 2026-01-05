پیگیری مصوبات سفر نظارتی مجلس به منطقه آزاد ماکو در نشست فراکسیون کشاورزی
در راستای پیگیری مصوبات و موارد مطرحشده در سفر اعضای فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد ماکو، جلسهای با حضور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، استاندار آذربایجانغربی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی، پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی در تشریح نشست اخیر این فراکسیون گفت: در پی سفر نظارتی ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس به منطقه آزاد ماکو و برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی در این منطقه، حدود سه هفته بعد جلسهای برای پیگیری مصوبات و موضوعات مطرحشده در آن سفر برگزار شد.
وی افزود: این نشست با حضور استاندار آذربایجانغربی، معاونان وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران منطقه آزاد ماکو، نماینده مردم ماکو در مجلس، نمایندگان وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، فراجا و جمعی از کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد که ترکیب کاملی برای بررسی مسائل مبتلابه منطقه فراهم کرد.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در این جلسه، موضوعات باقیمانده از سفر ماکو بهصورت دقیق مطرح شد و مصوبات خوبی در حوزه آب روستایی، راههای دسترسی کشاورزان، تعاونیهای کشاورزی، نظامهای بهرهبرداری و همچنین مباحث مربوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی به تصویب رسید.
فلسفی با اشاره به حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در این نشست گفت: نماینده کشت و صنعت ماهان که در منطقه اقدام به کشت ۲۳۰۰ هکتار پسته کرده است نیز در جلسه حضور داشت و مسائل مرتبط با سرمایهگذاری و توسعه کشاورزی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: این نشست در واقع یک جلسه تکمیلی و بسیار مفید برای دنبالکردن مباحث مطرحشده در سفر فراکسیون به ماکو بود و خوشبختانه استاندار و مجموعه منطقه آزاد ماکو و همچنین معاونان وزیر جهاد کشاورزی همراهی بسیار خوبی در این زمینه داشتند.
رئیس فراکسیون کشاورزی، پویا و امور عشایر مجلس در پایان خاطرنشان کرد: یکی از کارکردهای اصلی فراکسیونها، پیگیری میدانی و مستمر مسائل مناطق مختلف کشور است که این مهم در ارتباط با سفر ماکو بهخوبی انجام شد و امیدواریم نتایج این مصوبات در آینده نزدیک برای مردم منطقه ملموس و محسوس باشد.
عمر علیپور اقدم، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر کشاورزی منطقه آزاد ماکو گفت: حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، بهویژه توسعه باغات کمآببر و تقویت تعاونیهای روستایی، میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، زمینه رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت روستایی در منطقه را فراهم کند و مجلس با جدیت پیگیر تحقق مصوبات این سفر خواهد بود.
حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه کشاورزی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو توسعه کشاورزی مبتنی بر مدیریت منابع آب و الگوی کشت علمی را در اولویت قرار داده و در این راستا، احداث ۳۵۰۰ هکتار باغات کمآببر و بزرگترین باغ گردو و پسته مکانیزه و هوشمند غرب آسیا در ۲۵۰۰ هکتار ، راهاندازی واحد دامداری شیری ۱۰ هزار رأسی واگذاری اراضی به تعاونیهای روستایی از جمله اقدامات شاخص این سازمان در مسیر توسعه پایدار کشاورزی منطقه بهشمار میرود.