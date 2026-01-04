پرواز مستقیم مسقط – کیش؛ مسیر تازه گردشگری بینالمللی جزیره
پرواز مستقیم در مسیر مسقط – کیش – مسقط از ۱۸ دیماه برقرار خواهد شد و این پرواز بهصورت منظم در روزهای دوشنبه و پنجشنبه توسط شرکت هواپیمایی پارس انجام خواهد شد؛ اقدامی که نقش مؤثری در تقویت جایگاه بینالمللی کیش و توسعه تعاملات گردشگری با کشور عمان خواهد داشت.
️برقراری این مسیر پروازی، گامی مؤثر در راستای توسعه ارتباطات هوایی بینالمللی جزیره کیش و افزایش سهم گردشگران خارجی ارزیابی میشود و میتواند زمینهساز رونق صنعت گردشگری، افزایش سفرهای خارجی و ایجاد تحرک تازه در اقتصاد و کسبوکارهای محلی شود.
️این اقدام در چارچوب برنامههای توسعهای کیش و با هدف تنوعبخشی به مسیرهای پروازی بینالمللی و تسهیل دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه آزاد انجام خواهد شد.