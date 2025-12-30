قضاوت داور اروندی در رقابتهای بینالمللی کشتی ترکیه
با اعلام فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، میلاد قلاوند داور درجه یک بینالمللی کشتی و از داوران شایسته منطقه آزاد اروند، به عنوان داور در رقابتهای بینالمللی کشتی وهبی امره و یاشار دوغو کشور ترکیه حضور خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مسابقات معتبر بینالمللی از ۱۷ تا ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر آنتالیا برگزار میشود و جمعی از برترین تیمها و کشتیگیران جهان در آن به رقابت خواهند پرداخت.
در این دوره از رقابتها، تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان حضور دارند و قضاوت این رویداد مهم بر عهده داوران برجسته بینالمللی خواهد بود که انتخاب میلاد قلاوند، نشاندهنده جایگاه فنی ممتاز و سطح بالای داوری وی در میادین جهانی است.
قلاوند از داوران جوان و باسابقه کشور به شمار میرود و سابقه قضاوت در رقابتهای مهم جهانی، آسیایی و بینالمللی در کشورهای مجارستان، آلبانی، مغولستان، ترکیه، آذربایجان، تایلند، قزاقستان و اردن را در کارنامه خود دارد.