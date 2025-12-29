ممنوعیت تردد شناورها در روز سهشنبه ۹ دی
تردد کلیه شناورها از بنادر کیش، چارک و آفتاب ممنوع شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، به نقل از اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، با توجه به پیشبینی وضعیت نامساعد جوی شامل وزش بادهای غربی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیتهای تردد شناورها برای روز سهشنه ۹ دیماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
️براساس این گزارش، به دلیل متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، به ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران توصیه شده از انجام هرگونه فعالیت دریایی در این مدت خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت نمایند.
️برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنید.
همچنین برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شمارههای گویای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) امکانپذیر است.