حسین شیردل به عنوان مدیر استاندارد منطقه آزاد ماکو منصوب شد
طی حکمی از سوی حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، حسین شیردل به عنوان مدیر استاندارد منطقه آزاد ماکو منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این حکم که در راستای اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور صادر شده است، بر اجرای دقیق مفاد تفاهمنامه مشترک سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان ملی استاندارد ایران تأکید شده است.
حسین گروسی در این ابلاغ، از مدیر جدید استاندارد منطقه آزاد ماکو خواسته است با بهرهگیری از نیروهای متخصص، استفاده بهینه از ظرفیتهای منطقه و تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی منطقه، اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی و ستاد سازمان ملی استاندارد ایران، زمینه ارتقای نظام استانداردسازی، تسهیل فرآیندهای نظارتی و بهبود کیفیت خدمات و محصولات در منطقه آزاد ماکو را فراهم آورد.
گفتنی است؛ تقویت ساختار استاندارد در منطقه آزاد ماکو نقش مهمی در افزایش اعتماد سرمایهگذاران، ارتقای کیفیت تولیدات و توسعه پایدار فعالیتهای اقتصادی این منطقه خواهد داشت.