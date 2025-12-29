از هویزه تا دوکوهه؛ اردوی راهیان نور کارکنان منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت‌کنندگان در این اردو با حضور در مناطق شاخص دوران دفاع مقدس، از جمله مزار شهدای هویزه، منطقه عملیاتی دوکوهه در اندیمشک و معراج شهدای تفحص‌شده در اهواز، با بخش‌هایی از تاریخ میدانی جنگ تحمیلی و روایت‌های عینی آن آشنا شدند.

در ادامه این برنامه، زیارت حضرت دانیال نبی (ع) در شوش و بازدید از اماکن تاریخی دزفول و زیارتگاه سبزه‌قبا نیز در دستور کار قرار داشت.

برگزارکنندگان این اردو، هدف از اجرای آن را تقویت پیوند کارکنان با مفاهیم ایثار و مقاومت و فراهم‌سازی فرصت مواجهه مستقیم با فضای عملیاتی و روایت‌های میدانی دفاع مقدس عنوان کردند.

این اردوی فرهنگی ـ معنوی به مدت دو روز و با مشارکت جمعی از کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.

