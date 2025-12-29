از هویزه تا دوکوهه؛ اردوی راهیان نور کارکنان منطقه آزاد اروند
اردوی دو روزه راهیان نور ویژه کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند، چهارم و پنجم دیماه به همت حوزه بسیج کارمندی شهدا اروند و با همکاری این سازمان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، شرکتکنندگان در این اردو با حضور در مناطق شاخص دوران دفاع مقدس، از جمله مزار شهدای هویزه، منطقه عملیاتی دوکوهه در اندیمشک و معراج شهدای تفحصشده در اهواز، با بخشهایی از تاریخ میدانی جنگ تحمیلی و روایتهای عینی آن آشنا شدند.
در ادامه این برنامه، زیارت حضرت دانیال نبی (ع) در شوش و بازدید از اماکن تاریخی دزفول و زیارتگاه سبزهقبا نیز در دستور کار قرار داشت.
برگزارکنندگان این اردو، هدف از اجرای آن را تقویت پیوند کارکنان با مفاهیم ایثار و مقاومت و فراهمسازی فرصت مواجهه مستقیم با فضای عملیاتی و روایتهای میدانی دفاع مقدس عنوان کردند.
این اردوی فرهنگی ـ معنوی به مدت دو روز و با مشارکت جمعی از کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.