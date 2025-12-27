به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این راستا، مدیرعامل این سازمان به همراه فرماندار شهرستان ماکو با فرمانده انتظامی آذربایجان غربی دیدار و گفت‌وگو کردند. این نشست با محوریت ساماندهی تردد، تسهیل صادرات و ارتقای سطح خدمات در گیت خروجی منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

در این دیدار، طرفین با تأکید بر نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در توسعه مبادلات اقتصادی، حمل‌ونقل و ترانزیت، بر ضرورت تأمین امنیت اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های قانونی و کاهش موانع غیرضروری در مسیر صادرات تأکید کردند.

شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو، در تشریح نتایج این هماهنگی‌ها اعلام کرد: به استناد مواد ۶ و ۷ قانون صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و در پی عقد قرارداد مشترک میان سازمان منطقه آزاد ماکو و فرماندهی انتظامی استان، مقرر شد مجوز خروج تمامی کامیون‌های صادراتی در گیت منطقه آزاد صادر و فرآیند بازرسی و پلمپ نیز در همان محل انجام شود.

وی افزود: با استقرار پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی و سایر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در گیت خروجی، بازرسی‌های تکراری کامیون‌های صادراتی در مسیرهایی مانند سه‌راهی ایواوغلی و سایر نقاط کشور حذف خواهد شد و این کامیون‌ها تنها در موارد استثنایی و با حکم قضایی مجدداً مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

فرماندار ماکو این اقدام را گامی مؤثر در راستای تسهیل تجارت، کاهش توقف‌های غیرضروری و حمایت عملی از رانندگان، صادرکنندگان و فعالان حوزه تجارت مرزی دانست و تصریح کرد: این تصمیم بنا به دستور مقام عالی استان، رضا رحمانی، و با هدف ایجاد نظم، شفافیت و تسریع در روند صادرات اتخاذ شده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز با استقبال از رویکرد توسعه‌محور منطقه آزاد ماکو، آمادگی نیروی انتظامی را برای همکاری مستمر در راستای تأمین امنیت پایدار، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و تسهیل فرآیندهای قانونی اعلام کرد.