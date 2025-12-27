به گزارش ایلنا : در این پیام آمده است که اقدامات به موقع، برنامه‌ریزی دقیق و حضور متعهدانه مدیران و کارکنان آن مجموعه در شرایط حساس، نقش به‌سزایی در تداوم ارائه خدمات حیاتی، حفظ آرامش عمومی، کاهش آثار بحران و ارتقای اعتماد شهروندان و ذینفعان جزیره کیش ایفاء نموده‌است.

محمد کبیری با اشاره به تعهد سازمانی، تخصص حرفه‌ای و روحیه مسئولیت‌پذیری کارکنان، این عملکرد مؤثر را نمونه‌ای روشن از مدیریت هدفمند و اثرگذار در مواجهه با چالش‌های غیرمنتظره دانست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن تشکر از تمامی مدیران و کارکنان این شرکت، برای آنان سلامتی، موفقیت روزافزون و توفیق در خدمت‌رسانی مستمر از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

