تقدیر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از تلاش‌های کارکنان شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش

محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با صدور پیامی رسمی از تلاش‌های مستمر، مسئولانه و شبانه‌روزی مدیران و کارکنان شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش در حفظ پایداری خدمات و مدیریت مؤثر شرایط بحرانی در روزهای اخیر تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا : در این پیام آمده است که اقدامات به موقع، برنامه‌ریزی دقیق و حضور متعهدانه مدیران و کارکنان آن مجموعه در شرایط حساس، نقش به‌سزایی در تداوم ارائه خدمات حیاتی، حفظ آرامش عمومی، کاهش آثار بحران و ارتقای اعتماد شهروندان و ذینفعان جزیره کیش ایفاء نموده‌است.

محمد کبیری با اشاره به تعهد سازمانی، تخصص حرفه‌ای و روحیه مسئولیت‌پذیری کارکنان، این عملکرد مؤثر را نمونه‌ای روشن از مدیریت هدفمند و اثرگذار در مواجهه با چالش‌های غیرمنتظره دانست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن تشکر از تمامی مدیران و کارکنان این شرکت، برای آنان سلامتی، موفقیت روزافزون و توفیق در خدمت‌رسانی مستمر از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

 

