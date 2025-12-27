آموزش محور توسعه متوازن در منطقه آزاد ارس است/ افتتاح چهار مدرسه در دهه فجر امسال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد سازمان منطقه آزاد ارس؛ دکتر هادی مقدم‌زاده در این نشست در تشریح رویکرد منطقه آزاد ارس نسبت به آموزش گفت: زیرساخت اصلی توسعه پایدار در هر کشور فرهنگ است و بنیان فرهنگ در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد. باور ما این است که سرمایه‌گذاری در آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، نه هزینه؛ رویکردی که امروز خوشبختانه به سیاست کلان دولت تبدیل شده است.

مقدم زاده افزود: در نظام آموزش کشور، پرورش مقدم بر آموزش است. پرورش همان اتوبان آماده‌ای است که مسیر را برای حرکت هموار می‌کند و آموزش خودروی در حال حرکت در این مسیر است. اگر این زیرساخت فرهنگی و تربیتی فراهم نشود، هیچ جامعه‌ای به مقصد توسعه نخواهد رسید.

او با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در این مسیر اظهار داشت: مطابق جهت‌گیری دولت و دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد کشور، ما مکلفیم از تمام ظرفیت‌های منطقه در بستر تعامل و هم‌افزایی برای تأمین زیرساخت‌های آموزش و پرورش استفاده کنیم. این رویکرد، اولویت محوری سیاست‌های منطقه آزاد ارس در سال جاری است.

مقدم‌زاده درباره مصوبات جلسه گفت: برای اجرای مصوبات فعلی حداقل ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که این مبلغ را هرگز هزینه نمی‌دانیم؛ بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه انسانی و علمی منطقه است.

وی از برنامه سازمان منطقه آزاد ارس برای پیوند آموزش با ساختار اقتصادی منطقه خبر داد و گفت: با توجه به زیست‌بوم اقتصادی، صنعتی، گردشگری و کشاورزی این منطقه، ما می‌خواهیم مسیر آموزش در ارس با نیازها و ظرفیت های منطقه هم‌جهت شود تا خروجی نظام آموزشی، تبدیل دانش به مزیت رقابتی واقعی منطقه باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ضمن قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس افزود: پیگیری‌های ایشان در حوزه نوسازی مدارس مثال‌زدنی است و امروز با همراهی نوسازی و آموزش و پرورش، چند پروژه مهم در دستور اجرا قرار گرفته است.

وی درباره برنامه‌های اجرایی حوزه آموزش منطقه آزاد ارس تصریح کرد: در دهه فجر امسال مدارس سه‌کلاسه زنبلان، سه و شش‌کلاسه شجاع، شش‌کلاسه شاهمار و دوازده‌کلاسه باهنر هادی‌شهر به بهره‌برداری می‌رسند. همچنین کلنگ‌زنی مدرسه فرهنگیان با مشارکت ۳۰ میلیارد تومانی سازمان همزمان با افتتاح پروژه‌ها انجام می شود.

مقدم زاده از افزایش اعتبار مصوب مدارس زون خداآفرین خبر داد و اعلام کرد: این اعتبار در قالب انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان برای احداث و نوسازی سه مدرسه در محدوده خداآفرین هزینه خواهد شد؛ همچنین اجرای پروژه‌های چمن مصنوعی مدارس شریعتی جلفا و حاج‌حمزه‌زاده هادیشهر به‌صورت مشارکتی انجام پذیرد.

وی همچنین دستور پیگیری انشعابات مدارس خداآفرین را نیز به مدیر مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس صادر کرد.

وی در ادامه افزود: موضوع مقاوم‌سازی مدرسه کوثر کوی شاهمار نیز پس از حل مسائل مربوط به جابه‌جایی دانش‌آموزان با همکاری سازمان، آموزش و پرورش و مسئولان استانی و با همان رویکرد مشارکتی باید اجرا شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان با تأکید بر نقش هم‌افزایی نهادها در ارتقای آموزش، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش اساس پویایی و حیات اجتماعی و صنعتی منطقه است. اگر بتوانیم دست در دست هم زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی را فراهم کنیم، توسعه منطقه و استان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

