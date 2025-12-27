خبرگزاری کار ایران
مصوبات راهبردی اولین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس؛

از رشد اعتبارات مدارس تا اجرای پروژه‌های آموزشی و توانمندسازی معلمان و دانش آموزان
در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس بسته‌ای جامع از مصوبات عمرانی و آموزشی به تصویب رسید. افزایش ۳۳ درصدی اعتبار مدارس خداآفرین، افتتاح چهار مدرسه در دهه فجر و تخصیص سه میلیارد تومان برای توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان از جمله تصمیمات کلیدی این جلسه بود.

 به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، اولین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس با حضور هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان، اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، حجت الاسلام هادوی امام جمعه شهر جلفا، سمیرا سنگی مدیر امور اجتماعی، ورزش و خانواده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، معاونین سازمان منطقه آزاد ارس، سرپرست معاونت اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان، روسای آموزش و پرورش شهرستان‌های جلفا، خداآفرین و بخش عشایر و جمعی از مدیران محلی و مسئولان مدارس منطقه برگزار شد و در این جلسه که با هدف ساماندهی و ارتقای کیفیت آموزشی در منطقه آزاد ارس تشکیل شد، مصوبات متعددی در حوزه‌های مختلف به تصویب اعضا رسید. 
 در این نشست در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش سه میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان منطقه تصویب شد. این مبلغ به صورت یک میلیارد تومان برای زون جلفا، یک میلیارد تومان برای زون خداآفرین و قلی‌بیگلو و یک میلیارد تومان برای خانه المپیاد آذربایجان شرقی تخصیص یافته و اجرای آن در قالب تفاهم‌نامه‌ای تا پایان سال جاری دنبال خواهد شد. 

از جمله مصوبات عمرانی چشمگیر افزایش ۳۳ درصدی اعتبار تخصیص یافته از سوی سازمان منطقه آزاد ارس برای مدارس زون خداآفرین از ۱۵ به ۲۰ میلیارد تومان بود. این اعتبار برای احداث و نوسازی سه مدرسه در این محدوده هزینه خواهد شد. همچنین مقرر شد چهار مدرسه شامل مدارس سه‌کلاسه زنبلان، سه و شش‌کلاسه شجاع، شش‌کلاسه شاهمار و دوازده‌کلاسه باهنر همزمان با دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد. کلنگ‌زنی مدرسه فرهنگیان نیز با مشارکت ۳۰ میلیارد تومانی سازمان منطقه آزاد ارس همزمان با این افتتاحات انجام می‌پذیرد. 
 در حوزه تجهیزات، اجرای پروژه‌های چمن مصنوعی مدارس شریعتی جلفا و حاج‌حمزه‌زاده هادیشهر به صورت مشارکتی توسط سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تصویب شد. همچنین مقرر گردید نیازهای واقع‌بینانه برای تجهیز پژوهش‌سراها و امکانات پژوهشی دانش‌آموزی در تمامی زون‌های منطقه احصا و در جلسه آتی تصمیم‌گیری نهایی شود. احداث سالن ورزشی در مدرسه ۲۲ بهمن نیز در دستور کار قرار گرفت که نحوه استفاده از آن در تفاهم‌نامه مشخص خواهد شد. 
 همچنین سازمان منطقه آزاد ارس متعهد شد در برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز که مقرر است اواخر سال برگزار شود در دعوت از فعالان اقتصادی و تخصیص سالن برگزاری همکاری کند و  موضوع راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت نیز در همین جشنواره مطرح و راهبری خواهد شد. همچنین مقرر شد نیازهای آموزشی منطقه عشایری خداآفرین احصا و در جلسه بعد مورد بررسی قرار ‌گیرد. پروژه‌های محوطه‌سازی و آبیاری اردوگاه ولایت شهرستان جلفا و مقاوم‌سازی مدرسه کوثر کوی شاهمار نیز با رویکرد مشارکتی و پس از برآورد هزینه‌ها اجرایی خواهند شد.

 

