به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، حجت‌الاسلام اسماعیل هادوی با اشاره به تأکیدات پیامبر اکرم (ص) بر ارزش علم و آگاهی اظهار داشت: اگر قرار است مسیر توسعه به‌درستی طی شود باید همه تصمیم‌ها و اقدامات در حوزه آموزش بر پایه علم، شناخت و نگاه کارشناسی استوار باشد.

امام جمعه جلفا با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش منطقه گفت: از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به جهت برنامه‌ها و اقداماتی که در حوزه آموزش و پرورش انجام داده‌اند صمیمانه تقدیر می‌کنم؛ به‌ویژه آنکه امام جمعه خداآفرین نیز رضایت و قدردانی خود را از این رویکرد اعلام کرده‌اند و خوشحالیم که توسعه متوازن آموزشی در همه زون‌های منطقه آزاد ارس به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

هادوی با اشاره به ضرورت هماهنگی نهادی در اجرای پروژه‌های آموزشی افزود: سازمان نوسازی مدارس باید همگام و هم‌زمان با سازمان منطقه آزاد ارس در اجرای پروژه‌های ساخت مدارس پیش برود، چرا که در صورت تأخیر در تکمیل پروژه‌ها، افکار عمومی ممکن است این کوتاهی را متوجه منطقه آزاد ارس بدانند؛ در حالی که گزارش‌ها نشان می‌دهد سازمان منطقه آزاد ارس تمامی تعهدات مالی خود را به‌طور کامل انجام داده است.

وی ضمن تشکر از اقدامات انجام‌شده توسط سازمان منطقه آزاد ارس، سازمان نوسازی مدارس و آموزش و پرورش، دو محور اساسی در ارتقای کیفیت آموزش را یادآور شد و گفت: نخست اینکه معلمان باید پیش از ورود به کلاس درس، از انگیزه، مهارت و آمادگی لازم برخوردار باشند؛ شیوه صحیح برخورد با دانش‌آموزان، روش‌های نوین و به‌روز تدریس را بشناسند و دوم اینکه موتور محرک آموزش با قدرت و اثرگذاری لازم فعالیت کند.

امام جمعه جلفا با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت تصریح کرد: تربیت معلمان متعهد، دلسوز و آگاه زمینه‌ساز پرورش دانش‌آموزانی هدفمند و مسئولیت‌پذیر برای آینده جامعه خواهد بود.

وی در پایان بر اهمیت توجه به مسائل اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: آموزش و پرورش و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس باید با همکاری و تعامل نزدیک، برنامه‌هایی هدفمند برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری دانش‌آموزان طراحی و اجرا کنند.

