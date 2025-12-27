مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی عنوان کرد؛
منطقه آزاد ارس می تواند الگویی از پیوند آموزش با توسعه اقتصادی باشد
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس بر ضرورت تداوم جلسات شورا و تمرکز مصوبات بر ارتقای کیفیت آموزش تأکید کرد وگفت: جلسات این شورا باید بهصورت مستمر برگزار شود تا برنامههای آموزشی منطقه بر پایه تصمیمات مؤثر و هدفمند پیش برود. او با اشاره به مصوبات پربار نخستین جلسه شورا، تربیت نیروی انسانی توانمند و تمرکز بر کیفیت آموزش را مهمترین اولویت این حوزه عنوان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش این منطقه که با حضور مدیرعامل این سازمان، امام جمعه شهر جلفا، مدیر امور اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، معاونان سازمان، سرپرست معاونت اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان، روسای آموزش و پرورش شهرستانهای جلفا، خداآفرین و بخش عشایر و جمعی از مدیران محلی و مسئولان مدارس منطقه برگزار شد، اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: در چهارسال اخیر مجموعاً چهار جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار شد که هیچکدام از آنها منجر به مصوبه نشد اما در همین نخستین جلسه در ارس شاهد مصوبات پربار و کاربردی بودیم که جای تقدیر دارد.
وی محور اصلی فعالیت شورا را تمرکز بر برنامهریزی عملیاتی دانست و افزود: برای تداوم روند توسعه، لازم است جلسات شورا بهصورت منظم برگزار شود تا از تصمیمها به نتایج ملموس برسیم.
صادقی با تأکید بر اهمیت حوزه آموزش در برنامهریزی توسعه ارس بیان کرد: در دولت کنونی توجه به آموزش و پرورش در سطح ملی و استانی بهگونهای بیسابقه افزایش یافته است. از آغاز فعالیت دولت تاکنون بیش از ۶۰ جلسه کاری در سطح ملی با حضور رئیسجمهور، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان نوسازی مدارس و مدیران استانی درخصوص پروژههای آموزشی برگزار شده و هر یک از این جلسات فرصتی برای بررسی تفصیلی نیازها و مشکلات بود.
وی ادامه داد: هرچند احداث مدارس و تأمین تجهیزات آموزشی بخش مهمی از فعالیتهاست اما نباید از فلسفه اصلی آموزش فاصله بگیریم. ساختمان مدرسه بهتنهایی ارزش ندارد؛ ارزش واقعی در آموزش باکیفیت است. همه اقدامات عمرانی فقط زمینهای برای دستیابی به کیفیت آموزشی مطلوب هستند.
او با اشاره به برنامههای توانمندسازی معلمان و مدیران گفت: اعتقاد ما این است که معلمانِ توانمند، دانشآموزان توانمند تربیت میکنند. به همین دلیل دورهها و طرحهایی مانند مدرسه تراز، طرح توانا، سفر یادگیری و شمیم اجرا میشود تا روشهای آموزش مؤثرتر و روزآمدتر شود.آموزشی که امروز باید در کلاسها ارائه شود، دیگر نمیتواند مانند گذشته باشد. تحول در شیوه تدریس و یادگیری شرط اساسی ارتقای کیفیت است.
وی با بیان اینکه ارتقای نرخ پوشش تحصیلی در مناطق آزاد و شهرستانها یکی از اهداف کلان آموزش و پرورش است افزود: در حال حاضر منطقه آزاد ارس بالاترین میزان پوشش تحصیلی را در بین مناطق آزاد کشور دارد.
صادقی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی ارس گفت: اگر مجموعه خیرین مدرسهساز در منطقه آزاد ارس بهصورت ساختارمند فعال شود، میتوان از پتانسیل بالای سرمایهگذاران این منطقه برای توسعه فضاهای آموزشی استفاده کرد. منطقه آزاد ارس با دارا بودن بخشهای صنعتی گسترده می تواند الگویی از پیوند آموزش با توسعه اقتصادی باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش در پایان با اشاره به ساختار شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس گفت: شورای آموزش و پرورش مناطق آزاد مستقل از شورای شهرستان جلفا فعالیت میکند. در ارس، ریاست شورا با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد است، مدیرکل آموزش و پرورش استان نایبرئیس شورا و رئیس آموزش و پرورش جلفا دبیر آن است. برای این شورا ۲۲ وظیفه مشخص تعریف شده که اجرای صحیح آنها میتواند تحولی پایدار در نظام آموزشی منطقه ایجاد کند.