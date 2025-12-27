مدیر امور اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد:
ارس رتبه نخست پوشش تحصیلی را در بین مناطق آزاد کشور کسب کرد
سمیرا سنگی، مدیر امور اجتماعی، ورزش و خانواده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در اولین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس با اشاره به رشد چشمگیر پایه یازدهم در جلفا و خداآفرین، از دستاوردهای آموزشی منطقه تقدیر کرد. وی تأکید کرد: برآورد ما نشان میدهد منطقه آزاد ارس بیشترین میزان پوشش تحصیلی را در بین مناطق آزاد کشور دارد .
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، سمیرا سنگی در اولین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس با تشریح سیاستهای کلان آموزشی، از دستاوردهای اخیر منطقه در حوزه آموزش تقدیر کرد و با اعلام یک دستاورد کلان آموزشی گفت: برآورد ما در کل مناطق آزاد کشور نشان میدهد منطقه آزاد ارس بیشترین میزان پوشش تحصیلی را در بین مناطق آزاد کشوردارد که این جای تقدیر و تشکر دارد.
سنگی با تقدیر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: تأکید ایشان بر توسعه خدمات آموزشی و کیفیت زندگی ارسوندان سبب شده تا بودجه قابلتوجهی به این حوزه تخصیص داده شود. این سیاستگذاری کلان منجر به دستاوردهای بسیار خوبی در منطقه شده که میتواند نقطه عطفی برای انگیزه و تلاش بیشتر باشد.
او در ادامه با اشاره به جمعیت ۲۵۶ هزار نفری دانشآموزان مناطق آزاد که معادل استان بیستوسوم کشور از نظر تعداد دانشآموز است گفت: این آمار مسئولیت مناطق را در قبال توسعه آموزشی بسیار سنگین میکند. به همین دلیل بخشی از درآمد محققشده در مناطق به حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری اختصاص یافته تا ساختارهای موجود توسعه یابد و کیفیت زندگی بومیان ارتقا پیدا کند.
مدیر امور اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با استناد به آخرین تحلیل نتایج آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۴ منطقه آزاد ارس اعلام کرد: با توجه به آمار و ارقام موجود در پایه یازدهم در جلفا و خداآفرین رشد بسیار چشمگیری محقق شده است که اگر سیاستگذاری و ریلگذاری درست ادامه یابد، میتواند دستاوردهای عالیتری برای منطقه ایجاد کند.
وی تأکید کرد: نکته مهم ارتقای کیفی آموزش است، هرچند ارتقای کمی نیز باید مدنظر قرار گیرد و ضروری است روی توانمندسازی جامعه هدف کار شود.
سنگی با اشاره به بخش امیدبخش تصویب تقویت پژوهشسراهای دانشآموزی ارس گفت: پژوهشسرا حلقه اتصال دانشآموزان به فرصتهای رشد در المپیادها و رقابتهای علمی است. ارتقای پژوهشسرا تنها به معنای تجهیزات نیست، بلکه شناسایی درست دانشآموزان و قراردادن آنان در مسیر صحیح است.
وی افزود: امیدوارم با تقویت این بخش، امید به قشر آیندهساز منطقه تزریق شود. مسیر پیشرو دشوار است و آموزش و پرورش میتواند با برگزاری دورههای توانمندسازی به شرطی که مخاطب دقیقاً جامعه هدف باشد، کمک شایانی کند.
مدیر امور اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در پایان گفت: پیشنهاد می شود با توجه به تعامل موجود بین منطقه آزاد ارس و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، دانشآموزان تحت پوشش قرار گیرند و حتی در قالب بورسیه حمایت شوند تا در نهایت خروجی به منطقه بازگردد و شاهد درخشش بیشتر منطقه آزاد ارس باشیم.