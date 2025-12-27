به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، اولین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس با حضور هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، حجت الاسلام هادوی امام جمعه جلفا، سمیرا سنگی مدیر امور اجتماعی، ورزش و خانواده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، معاونین سازمان منطقه آزاد ارس، سرپرست معاونت اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان، روسای آموزش و پرورش شهرستان‌های جلفا، خداآفرین و بخش عشایر و جمعی از مدیران محلی و مسئولان مدارس منطقه برگزار شد.

در این جلسه هادی مقدم‌زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس منصوب شد.

همچنین اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش استان به عنوان نایب رئیس و رئیس آموزش و پرورش شهرستان جلفا نیز به عنوان دبیر این شورا معرفی گردید.