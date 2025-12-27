خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش؛

دکتر هادی مقدم‌زاده به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس منصوب شد

دکتر هادی مقدم‌زاده به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس منصوب شد
کد خبر : 1733372
لینک کوتاه کپی شد.

در اولین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم‌زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، اولین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس با حضور هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، حجت الاسلام هادوی امام جمعه جلفا، سمیرا سنگی مدیر امور اجتماعی، ورزش و خانواده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، معاونین سازمان منطقه آزاد ارس، سرپرست معاونت اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان، روسای آموزش و پرورش شهرستان‌های جلفا، خداآفرین و بخش عشایر و جمعی از مدیران محلی و مسئولان مدارس منطقه برگزار شد.

در این جلسه هادی مقدم‌زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس منصوب شد.

همچنین اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش استان به عنوان نایب رئیس و رئیس آموزش و پرورش شهرستان جلفا نیز به عنوان دبیر این شورا معرفی گردید.

 
دکتر هادی مقدم‌زاده به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس منصوب شد
 
دکتر هادی مقدم‌زاده به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس منصوب شد
دکتر هادی مقدم‌زاده به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس منصوب شد

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا