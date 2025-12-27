به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست که باهدف ارتقاء ظرفیت‌های فرودگاهی استان گیلان و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی شمال کشور برگزار شد، ضمن بررسی وضعیت موجود فرودگاه رشت، به تبادل نظر پیرامون نیازهای توسعه‌ای این مجموعه، ایجاد ترمینال جدید ، تملک اراضی پیرامونی و افزایش پروازهای داخلی و بین‌المللی و نقش آن در تسهیل ارتباطات تجاری و گردشگری استان پرداختند.

مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی به‌عنوان یکی از محورهای توسعه منطقه، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی دارد در قالب همکاری‌های مشترک با شرکت فرودگاه‌ها و سایر نهادهای مسئول، گام‌های مؤثری در راستای توسعه فرودگاه سردار جنگل به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم این منطقه بردارد.

وی افزود: باتوجه‌به موقعیت استراتژیک گیلان در کریدور شمال - جنوب، توسعه فرودگاه رشت می‌تواند زمینه‌ساز جهش در حوزه‌های صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به منطقه شود.

در ادامه، میرحسینی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی رشت نیز گزارشی از ظرفیت‌ها، امکانات موجود و برنامه‌های توسعه‌ای فرودگاه ارائه کرد و بر ضرورت تحقق پروژه‌های زیرساختی فرودگاه تأکید کرد.

گفتنی است در پایان این نشست، مقرر شد حوزه فنی و عمرانی سازمان برنامه عملیاتی مشخصی برای توسعه زیرساخت‌های فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل ارائه نماید.

انتهای پیام/