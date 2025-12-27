خبرگزاری کار ایران
نشست بررسی توسعه زیرساخت‌های فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل برگزار شد

نشست تخصصی بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت‌های فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی رشت، عضو هیأت مدیره و معاونین سازمان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست که باهدف ارتقاء ظرفیت‌های فرودگاهی استان گیلان و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی شمال کشور برگزار شد، ضمن بررسی وضعیت موجود فرودگاه رشت، به تبادل نظر پیرامون نیازهای توسعه‌ای این مجموعه، ایجاد ترمینال جدید ، تملک اراضی پیرامونی و افزایش پروازهای داخلی و بین‌المللی و نقش آن در تسهیل ارتباطات تجاری و گردشگری استان پرداختند.
 مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی به‌عنوان یکی از محورهای توسعه منطقه، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی دارد در قالب همکاری‌های مشترک با شرکت فرودگاه‌ها و سایر نهادهای مسئول، گام‌های مؤثری در راستای توسعه فرودگاه سردار جنگل به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم این منطقه بردارد.
وی افزود: باتوجه‌به موقعیت استراتژیک گیلان در کریدور شمال - جنوب، توسعه فرودگاه رشت می‌تواند زمینه‌ساز جهش در حوزه‌های صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به منطقه شود.
در ادامه، میرحسینی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی رشت نیز گزارشی از ظرفیت‌ها، امکانات موجود و برنامه‌های توسعه‌ای فرودگاه ارائه کرد و بر ضرورت تحقق پروژه‌های زیرساختی فرودگاه تأکید کرد.
گفتنی است در پایان این نشست، مقرر شد حوزه فنی و عمرانی سازمان برنامه عملیاتی مشخصی برای توسعه زیرساخت‌های فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل ارائه نماید.

 

 

