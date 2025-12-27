خبرگزاری کار ایران
تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بر بی‌طرفی و قانون‌مداری در انتخابات شوراهای آبادان

تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بر بی‌طرفی و قانون‌مداری در انتخابات شوراهای آبادان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در نشست با هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر آبادان با تأکید بر ضرورت نگاه فراجناحی و بی‌طرفانه، خواستار انتخاب افرادی دلسوز، نخبه و مسئله‌محور شد که دغدغه اصلی آنان رفع مشکلات مردم و توسعه شهری باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی در این نشست با اشاره به مسئولیت خطیر هیأت‌های نظارت در صیانت از سلامت انتخابات، اظهار کرد: انتخاب افراد شایسته، متخصص و متعهد که فارغ از گرایش‌های جناحی به منافع عمومی و مطالبات مردم توجه دارند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای عملکرد شوراها و افزایش اعتماد عمومی دارد.

وی با تأکید بر تفکیک دقیق امور اجرایی از فرآیندهای انتخاباتی افزود: بازدیدهای اخیر از سطح شهر، محلات و بررسی مشکلات مردم، هیچ‌گونه ارتباطی با انتخابات شوراها ندارد و صرفاً با هدف رسیدگی به مسائل شهری و بهبود شرایط خدمات‌رسانی انجام شده است؛ در همین راستا به فرمانداران و شهرداران تأکید شده افرادی که نامزد انتخابات شورا هستند به هیچ‌وجه در این بازدیدها حضور نداشته باشند تا شائبه‌ای ایجاد نشود.

خانزادی در بخش دیگری از سخنان خود، قانون‌مداری را رکن اصلی برگزاری انتخابات سالم دانست و تصریح کرد: اعضای شوراها و نهادهای مرتبط باید با رویکردی قانون‌محور و مسئولانه زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند تا انتخاباتی سالم، شفاف و مورد اعتماد افکار عمومی رقم بخورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و رعایت دقیق قوانین، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و مؤثر در مسیر توسعه و پیشرفت شهر آبادان باشیم.

 

