بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از مؤسسه توانمندسازی کودکان و معلولین «تکما»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در این بازدید ضمن گفت‌وگو با مدیران، مربیان و مددجویان مؤسسه «تکما» نقش مراکز توانمندسازی در ارتقای کیفیت زندگی کودکان و افراد دارای معلولیت را بسیار مهم و اثرگذار دانست و اظهار کرد: حمایت از نهادهای مردمی و اجتماعی که با نگاه انسانی و تخصصی در مسیر توانمندسازی و امیدآفرینی گام برمی‌دارند از اولویت‌های سازمان منطقه آزاد اروند است.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیرین و مجموعه‌های مردمی افزود: توانمندسازی اجتماعی، به‌ویژه در حوزه کودکان و افراد دارای معلولیت نیازمند برنامه‌ریزی پایدار و حمایت مستمر است و سازمان منطقه آزاد اروند در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای پشتیبانی از چنین مجموعه‌هایی استفاده خواهد کرد.

خانزادی همچنین بر اهمیت ایجاد فرصت‌های آموزشی، مهارتی و توان‌بخشی برای کودکان و معلولین تأکید کرد و گفت: فراهم کردن بستر رشد، استقلال و حضور مؤثر این عزیزان در جامعه نه‌تنها یک وظیفه اجتماعی بلکه سرمایه‌گذاری انسانی برای آینده منطقه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران مؤسسه «تکما»، بر تداوم تعامل و پیگیری مطالبات و نیازهای این مجموعه با رویکردی حمایتی و اجتماعی تأکید کرد.

