خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از مؤسسه توانمندسازی کودکان و معلولین «تکما»

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از مؤسسه توانمندسازی کودکان و معلولین «تکما»
کد خبر : 1733359
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با حضور در مؤسسه توانمندسازی کودکان و معلولین «تکما» از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، خدمات و نیازهای این مجموعه حمایتی قرار گرفت و بر تقویت حمایت‌های اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در این بازدید ضمن گفت‌وگو با مدیران، مربیان و مددجویان مؤسسه «تکما» نقش مراکز توانمندسازی در ارتقای کیفیت زندگی کودکان و افراد دارای معلولیت را بسیار مهم و اثرگذار دانست و اظهار کرد: حمایت از نهادهای مردمی و اجتماعی که با نگاه انسانی و تخصصی در مسیر توانمندسازی و امیدآفرینی گام برمی‌دارند از اولویت‌های سازمان منطقه آزاد اروند است.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیرین و مجموعه‌های مردمی افزود: توانمندسازی اجتماعی، به‌ویژه در حوزه کودکان و افراد دارای معلولیت نیازمند برنامه‌ریزی پایدار و حمایت مستمر است و سازمان منطقه آزاد اروند در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای پشتیبانی از چنین مجموعه‌هایی استفاده خواهد کرد.

خانزادی همچنین بر اهمیت ایجاد فرصت‌های آموزشی، مهارتی و توان‌بخشی برای کودکان و معلولین تأکید کرد و گفت: فراهم کردن بستر رشد، استقلال و حضور مؤثر این عزیزان در جامعه نه‌تنها یک وظیفه اجتماعی بلکه سرمایه‌گذاری انسانی برای آینده منطقه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران مؤسسه «تکما»، بر تداوم تعامل و پیگیری مطالبات و نیازهای این مجموعه با رویکردی حمایتی و اجتماعی تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا