برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به میزبانی منطقه آزاد اروند
نخستین جلسه کارگروه اجرایی برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به میزبانی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد. این مجمع قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ دیماه سال جاری در منطقه آزاد اروند برگزار شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان، مدیر ورزش و جوانان این سازمان و مدیر عملیات غیرصنعتی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در سالن شهید یاسینی سازمان برگزار شد.
در این جلسه، محورهای اجرایی و پشتیبانی مجمع از جمله نحوه برگزاری جلسات، تعداد مدعوین، برنامهریزی لجستیکی، چگونگی پذیرایی و نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.
جبار سالمپور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: «میزبانی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال فرصتی برای معرفی توان اجرایی و زیرساختی منطقه آزاد اروند در سطح ملی است و میتواند به افزایش توجه به ظرفیتهای ورزشی منطقه کمک کند.
وی افزود: برگزاری منظم و در شأن این مجمع، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف است و سازمان منطقه آزاد اروند در چارچوب وظایف خود برای تحقق این هدف اقدام خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، اعضای هیأترئیسه و رؤسای هیأتهای فوتبال استانهای کشور حضور خواهند داشت.
میزبانی این رویداد ملی میتواند زمینهساز توجه بیشتر به زیرساختهای ورزشی آبادان و خرمشهر و ارتقای ظرفیت میزبانی منطقه آزاد اروند در برگزاری رویدادهای ملی باشد.