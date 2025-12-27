خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به میزبانی منطقه آزاد اروند

برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به میزبانی منطقه آزاد اروند
کد خبر : 1733356
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین جلسه کارگروه اجرایی برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به میزبانی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد. این مجمع قرار است در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ دی‌ماه سال جاری در منطقه آزاد اروند برگزار شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این  سازمان، مدیر ورزش و جوانان این سازمان و مدیر عملیات غیرصنعتی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در سالن شهید یاسینی سازمان برگزار شد.
در این جلسه، محورهای اجرایی و پشتیبانی مجمع از جمله نحوه برگزاری جلسات، تعداد مدعوین، برنامه‌ریزی لجستیکی، چگونگی پذیرایی و نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.
جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: «میزبانی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال فرصتی برای معرفی توان اجرایی و زیرساختی منطقه آزاد اروند در سطح ملی است و می‌تواند به افزایش توجه به ظرفیت‌های ورزشی منطقه کمک کند.
وی افزود: برگزاری منظم و در شأن این مجمع، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و سازمان منطقه آزاد اروند در چارچوب وظایف خود برای تحقق این هدف اقدام خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، اعضای هیأت‌رئیسه و رؤسای هیأت‌های فوتبال استان‌های کشور حضور خواهند داشت.
میزبانی این رویداد ملی می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به زیرساخت‌های ورزشی آبادان و خرمشهر و ارتقای ظرفیت میزبانی منطقه آزاد اروند در برگزاری رویدادهای ملی باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا