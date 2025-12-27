سازمان اروند و اتاق بازرگانی خرمشهر؛ توسعه تجارت مرزی در دستور کار
سازمان اروند و اتاق بازرگانی خرمشهر در نشستی مشترک، راهکارهای توسعه سرمایهگذاری و تجارت مرزی با عراق را بررسی کردند. تمرکز اصلی این نشست بر بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای منطقه در حوزه گردشگری، تجارت و زیرساختهای تجاری بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست بررسی همایش معرفی و فرصتهای سرمایهگذاری در منطقه آزاد اروند با حضور مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان، معاونین و جمعی از مدیران، همچنین رئیس و اعضای اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد. ظرفیتهای سرمایهگذاری و فرصتهای اقتصادی منطقه، بهویژه در حوزه گردشگری و تجارت مرزی با عراق، مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر اهمیت هدایت هوشمندانه تعاملات اقتصادی و همافزایی میان بخش خصوصی و دولت تأکید کردند.
خانزادی با تأکید بر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی گفت: «باز کردن مسیرها وظیفه ماست، اما بهرهبرداری از ظرفیتها بدون مشارکت جدی دولت و بخش خصوصی ممکن نیست.» وی افزود: «تعاملات مرزی با عراق نیازمند دقت و هدایت هوشمند است و فرصتهای فعلی ممکن است تکرار نشوند. باید از ظرفیت مرز شلمچه حداکثر استفاده شود.»
وی همچنین به ضرورت توسعه زیرساختهای تجاری، ایجاد دفاتر و مراکز مبادلات تجاری برای تجار داخلی و خارجی اشاره کرد و تأکید نمود: «همایشها و نشستهای آینده باید به جلسات اجرایی و نتیجهمحور تبدیل شوند. تجارت بدون پذیرش حداقلی از ریسک معنا ندارد.»
سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، محور نشست را طراحی دو پروژه اصلی شامل همایشهای ملی و بینالمللی با هدف معرفی ظرفیتهای منطقه و جذب سرمایهگذاری اعلام کرد و گفت: «خرمشهر با موقعیت مرزی خود میتواند حلقه اتصال مؤثر میان ایران و جنوب عراق باشد.» وی افزود: «بسیاری از ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری منطقه هنوز بهدرستی معرفی نشدهاند و برای جذب سرمایهگذار باید از ابزارهای نوین ارتباطی و محتوای حرفهای بهره گرفت.»
سازمان منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی خرمشهر در مسیر ایجاد سازوکار همکاری پایدار میان بخش دولتی و خصوصی گام برداشته و با بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی و موقعیت جغرافیایی خرمشهر، زمینه جذب سرمایهگذاری، توسعه تجارت، گردشگری و اشتغال پایدار فراهم شده است. تصمیمگیری هوشمندانه و هماهنگی کامل میان سازمان، اتاق بازرگانی و نهادهای ذیربط، نقش کلیدی در تحقق این اهداف ایفاء خواهد کرد.