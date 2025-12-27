خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرصت طلایی دریایی؛

معافیت گمرکی و یارانه سوخت برای سرمایه‌گذاران آبادان و خرمشهر

معافیت گمرکی و یارانه سوخت برای سرمایه‌گذاران آبادان و خرمشهر
کد خبر : 1733352
لینک کوتاه کپی شد.

دولت با دو مشوق کلیدی مسیر سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی آبادان، خرمشهر و جزیره مینو را باز کرده است: تجهیزات گردشگری دریایی معاف از عوارض گمرکی شده و تا ۸۰ درصد سوخت کشتی‌های تفریحی یارانه‌ای تأمین می‌شود. این اقدامات، فرصت استثنایی برای سرمایه‌گذاری در سواحل و دریاهای استان ایجاد کرده و می‌تواند سرعت رشد گردشگری دریایی را به‌شدت افزایش دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، احمد تجری، مدیرکل سرمایه‌گذاری و زیرساخت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: «خرمشهر، آبادان و مینوشهر ظرفیت‌های بالقوه‌ای در گردشگری دریایی، ساحلی، روستایی و طبیعت‌گردی دارند و بسته‌های سرمایه‌گذاری ویژه برای ورود سرمایه‌گذاران آماده شده است.»

وی افزود: «برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها، موانع موجود شناسایی شد؛ بخشی با هماهنگی دستگاه‌ها و بخشی دیگر نیازمند تصمیم‌گیری ملی است. تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده و مسیر سرمایه‌گذاری تسهیل شده است.»
تجری تأکید کرد: «در قالب ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، تجهیزات گردشگری دریایی شامل کشتی‌ها و قایق‌های تفریحی از عوارض گمرکی معاف شدند و دولت تا ۸۰ درصد سوخت این کشتی‌ها را یارانه‌ای تأمین می‌کند. این مشوق‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل دریایی و استفاده از ظرفیت‌های دریا تدوین شده و نقش مهمی در توسعه گردشگری ساحلی استان دارد.»
مدیرکل سرمایه‌گذاری و زیرساخت وزارت میراث فرهنگی در پایان گفت: «گردشگری محور اصلی توسعه منطقه است و بدون جذب سرمایه‌گذاری، تحقق توسعه پایدار ممکن نیست. با همکاری دستگاه‌ها و مشارکت سرمایه‌گذاران، می‌توانیم شتاب رشد گردشگری و توسعه زیرساخت‌ها را در این محور مهم افزایش دهیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا