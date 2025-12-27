نقشه راه توسعه گردشگری آبی اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در راستای اجرای سیاست توسعه دریامحور کشور، هیأتی متشکل از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، با حضور در منطقه آزاد اروند، از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری آبی شهرهای آبادان، خرمشهر و جزیره مینو بازدید کردند.

این بازدیدها که با برگزاری نشست‌های کارشناسی با معاونت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند همراه بود، منجر به آمایش ظرفیت‌های گردشگری آبی منطقه و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی، ساحلی و روستایی در محور خرمشهر–آبادان–جزیره مینو شد.

احمد تجری، مدیرکل سرمایه‌گذاری و زیرساخت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به نتایج این آمایش اظهار کرد: محور خرمشهر، آبادان و جزیره مینو از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی، گردشگری روستایی و عشایری، طبیعت‌گردی و گردشگری کشاورزی برخوردار است که تاکنون به‌صورت پراکنده مورد استفاده قرار گرفته و نیازمند تجمیع در قالب پروژه‌های مشخص و قابل سرمایه‌گذاری بوده است.

وی افزود: در جریان بازدیدهای میدانی، موانع اجرایی، زیرساختی و نهادی پروژه‌های گردشگری شناسایی و راهکارهای رفع آنها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در سطوح استانی و ملی تدوین شده است. به گفته تجری، بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده‌شده شامل مجوزهای لازم، مستندات فنی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی تسهیلات بانکی ویژه برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران است.

هانی پندآموز، معاون هماهنگی و نظارت راهبردی دبیرخانه توسعه دریامحور نهاد ریاست جمهوری نیز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های توسعه گردشگری گفت: هدف دبیرخانه، کاهش موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری و تسریع در توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریامحور با استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده منطقه آزاد اروند است.

وی با اشاره به نشست‌های برگزارشده با مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و فعالان اقتصادی تصریح کرد: در این جلسات، نقاط ضعف زیرساختی بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه شده و تحقق مطالعات انجام‌شده، مستلزم جذب سرمایه‌گذار و ورود پروژه‌ها به مرحله اجراست.

بر اساس این گزارش، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری آبی در منطقه آزاد اروند، به‌عنوان چارچوب اجرایی توسعه گردشگری دریامحور منطقه، زمینه برنامه‌ریزی منسجم برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های گردشگری در شهرهای آبادان، خرمشهر و جزیره مینو را فراهم می‌کند.

