تأمین آب پایدار مدارس مینوشهر با نصب مخازن و پمپ آب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از آموزش حضوری و با توجه به ضرورت دسترسی پایدار مدارس به آب، بازدیدهای میدانی انجام و نیازهای مدارس احصاء شد.

جبار سالم‌پور افزود: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته و فهرست اعلامی از سوی اداره آموزش و پرورش، ۱۱ مخزن ذخیره آب و ۴ دستگاه پمپ آب خریداری و در مدارس منتخب مینوشهر نصب و راه‌اندازی شد.

وی تأکید کرد: تأمین حداقل زیرساخت‌های بهداشتی در مدارس، نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از قطعی آب و جلوگیری از تعطیلی ناخواسته مراکز آموزشی دارد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند همچنین خاطرنشان کرد: در کنار تجهیز مدارس به مخازن و پمپ آب، اقلام نوشت‌افزار و بهداشتی نیز میان دانش‌آموزان مینوشهر توزیع شد.

سالم‌پور در پایان گفت: این اقدام در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و با هدف پشتیبانی از فرآیند آموزش و کاهش اثرات مشکلات زیرساختی بر فعالیت مدارس انجام شده و پیگیری این‌گونه حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.

