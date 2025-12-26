خبرگزاری کار ایران
تأمین آب پایدار مدارس مینوشهر با نصب مخازن و پمپ آب

تأمین آب پایدار مدارس مینوشهر با نصب مخازن و پمپ آب
در پی قطعی‌های مکرر آب شهری در مینوشهر و ایجاد اختلال در فعالیت برخی مدارس، سازمان منطقه آزاد اروند با هدف حفظ شرایط بهداشتی و جلوگیری از وقفه در روند آموزش، اقدام به تأمین و نصب مخازن ذخیره آب در مدارس این شهر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از آموزش حضوری و با توجه به ضرورت دسترسی پایدار مدارس به آب، بازدیدهای میدانی انجام و نیازهای مدارس احصاء شد.

جبار سالم‌پور افزود: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته و فهرست اعلامی از سوی اداره آموزش و پرورش، ۱۱ مخزن ذخیره آب و ۴ دستگاه پمپ آب خریداری و در مدارس منتخب مینوشهر نصب و راه‌اندازی شد.

وی تأکید کرد: تأمین حداقل زیرساخت‌های بهداشتی در مدارس، نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از قطعی آب و جلوگیری از تعطیلی ناخواسته مراکز آموزشی دارد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند همچنین خاطرنشان کرد: در کنار تجهیز مدارس به مخازن و پمپ آب، اقلام نوشت‌افزار و بهداشتی نیز میان دانش‌آموزان مینوشهر توزیع شد.

سالم‌پور در پایان گفت: این اقدام در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و با هدف پشتیبانی از فرآیند آموزش و کاهش اثرات مشکلات زیرساختی بر فعالیت مدارس انجام شده و پیگیری این‌گونه حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.

 

