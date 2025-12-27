خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از محلات کم‌برخوردار آبادان

بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از محلات کم‌برخوردار آبادان
کد خبر : 1733342
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با حضور میدانی در تعدادی از محلات کم‌برخوردار آبادان، به‌صورت مستقیم با شهروندان گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مشکلات زیرساختی و مطالبات ساکنان این مناطق قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی مدیرعامل این سازمان در ادامه بازدیدهای میدانی، از محلات ذوالفقاری، کوی ولیعصر، شهرک دریا و شطیط آبادان بازدید کرد و مسائل و چالش‌های موجود در این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید که با همراهی یاسین کاوه‌پور، شهردار آبادان و جمعی از مدیران شهری انجام شد، موضوعاتی از جمله وضعیت نامناسب آسفالت معابر، مشکلات شبکه فاضلاب و سرریز آن، فرسودگی برخی زیرساخت‌های خدماتی و نارسایی‌های شهری مورد بررسی قرار گرفت و شهروندان مطالبات و دغدغه‌های خود را به‌صورت بی‌واسطه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در میان گذاشتند.

خانزادی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط زیست‌پذیر در محلات کم‌برخوردار اظهار کرد: رسیدگی به این مناطق و کاهش فاصله خدماتی میان بخش‌های مختلف شهری از اولویت‌های سازمان منطقه آزاد اروند است و بازدیدهای میدانی با هدف شناخت دقیق‌تر مسائل و تصمیم‌گیری مؤثرتر انجام می‌شود.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای پیگیری و رفع مشکلات موجود تأکید کرد و افزود: پیگیری مستمر مطالبات تا دستیابی به نتیجه در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود اقدامات اجرایی بر اساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی محلات انجام شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه توسعه پایدار بدون توجه به کیفیت زندگی شهروندان محقق نخواهد شد، خاطرنشان کرد: ارتقای سطح خدمات شهری و ایجاد شرایط زندگی شایسته برای ساکنان منطقه، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه نهادهای مسئول است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا