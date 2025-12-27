به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی مدیرعامل این سازمان در ادامه بازدیدهای میدانی، از محلات ذوالفقاری، کوی ولیعصر، شهرک دریا و شطیط آبادان بازدید کرد و مسائل و چالش‌های موجود در این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید که با همراهی یاسین کاوه‌پور، شهردار آبادان و جمعی از مدیران شهری انجام شد، موضوعاتی از جمله وضعیت نامناسب آسفالت معابر، مشکلات شبکه فاضلاب و سرریز آن، فرسودگی برخی زیرساخت‌های خدماتی و نارسایی‌های شهری مورد بررسی قرار گرفت و شهروندان مطالبات و دغدغه‌های خود را به‌صورت بی‌واسطه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در میان گذاشتند.

خانزادی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط زیست‌پذیر در محلات کم‌برخوردار اظهار کرد: رسیدگی به این مناطق و کاهش فاصله خدماتی میان بخش‌های مختلف شهری از اولویت‌های سازمان منطقه آزاد اروند است و بازدیدهای میدانی با هدف شناخت دقیق‌تر مسائل و تصمیم‌گیری مؤثرتر انجام می‌شود.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای پیگیری و رفع مشکلات موجود تأکید کرد و افزود: پیگیری مستمر مطالبات تا دستیابی به نتیجه در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود اقدامات اجرایی بر اساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی محلات انجام شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه توسعه پایدار بدون توجه به کیفیت زندگی شهروندان محقق نخواهد شد، خاطرنشان کرد: ارتقای سطح خدمات شهری و ایجاد شرایط زندگی شایسته برای ساکنان منطقه، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه نهادهای مسئول است.

انتهای پیام/