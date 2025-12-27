به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه دغدغه زیست محیطی برای تالاب انزلی،برای بنده نیز امری شخصی است، تصریح کرد: نجات تالاب بین‌المللی انزلی نیازمند تعیین و تصویب سند راهبردی و تشکیل کارگروهی ملی است تا بر اساس آن شرح وظایف سازمان منطقه آزاد انزلی در قبال این معضل زیست محیطی استان گیلان مشخص و نسبت به آن عمل کنیم.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطالبه گری را وظیفه و حق اصحاب رسانه و جامعه نخبگان انزلی قلمداد کرده و آمادگی سازمان متبوع خود را برای برگزاری رویدادها و همکاری های مشترک با مجموعه شهری و شهرستان بندرانزلی اعلام کرد.

وی منطقه آزاد انزلی را مزیت مضاعف شهرستان بندر انزلی و استان گیلان در سطح ملی و بین‌المللی بیان کرد و اظهار داشت: توسعه منطقه آزاد انزلی و شهرستان بندر انزلی، بر یکدیگر اثر گذاشته و باید در قالب برنامه‌های کاربردی و عملیاتی مشخص با یکدیگر تعامل داشته باشیم.

وی از بازبینی بسته‌های سرمایه‌گذاری برجای مانده از دوران گذشته براساس نیازهای جدید و با تدقیق بیشتر خبر داد و در خصوص نتایج اجلاس استانداران حاشیه دریای کاسپین گفت: چندین توافقنامه همکاری سرمایه گذاری مراحل پایانی مذاکرات خود را طی می کند و تداوم چنین رویدادهایی باعث شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی در سطح بین الملل ایجاد می شود.

در ابتدای این نشست تعدادی از فعالین رسانه ای و فعالین اجتماعی شهرستان بندرانزلی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

منصوری مدیر مسئول رسانه افق انزلی دغدغه‌های زیست محیطی، ظرفیت های ورزشی و هنری شهرستان و برخی نظرات در ارتباط با تضاد منافع فی مابین را مطرح کرد، کاظمی نخبه علمی شهرستان توانمندی‌های کشاورزی و محیط زیست بندر انزلی را بیان کرد، خبرنگار ایرنا پرسشی درباره بسته های سرمایه گذاری اعلام نمود و خبرنگار ایسنا درخصوص نتایج اجلاس استانداران حاشیه دریای کاسپین پرسید.

در ادامه خانم سلیمی مدیر مسئول نشریه انزلی فردا در ارتباط با بهره مندی شهرستان بندر انزلی از منافع منطقه آزاد انزلی مباحثی را مطرح نمود، خانم محنت کش سردبیر رسانه انزلی مدیا درخصوص همکاری سازمان جهت نجات تالاب بین‌المللی انزلی و برنامه های فرهنگی سخنانی را عنوان کرد و ضیایی خبرنگار واحد مرکزی خبر نیز خواستار تشکیل اتاق فکر مشترک میان شهرستان بندر انزلی و منطقه آزاد انزلی شد.

گفتنی است؛ در پایان فعالین رسانه ای حاضر در این نشست مشترک از مجتمع بندری کاسپین و فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی بازدید کردند.

انتهای پیام/