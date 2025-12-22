بازآفرینی شهری در مناطق آزاد باید به توانمندسازی مردم منجر شود / ماکو پایلوت بازآفرینی شهری مناطق آزاد کشور شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست مشترک با حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و صمد اکبری فرماندار شهرستان چالدران، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد اظهار کرد: بر اساس قانون، مسئولیت اجرایی و مدیریتی در مناطق آزاد بر عهده مدیرعامل منطقه است و این اختیار باید در مسیر هدایت صحیح توسعه شهری، کنترل ساخت‌وسازها و ارتقای کیفیت زندگی مردم به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان منطقه آزاد ماکو و اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی افزود: این تفاهم‌نامه، بستر حقوقی و اجرایی لازم برای اقدام مشترک در حوزه بازآفرینی شهری، ساماندهی بافت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهری را فراهم می‌کند.

گلپایگانی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور از نظر وسعت است، تصریح کرد: گستردگی جغرافیایی این منطقه، در کنار فرصت‌های کم‌نظیر، پیچیدگی‌های مدیریتی خاصی ایجاد کرده که نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اقدام مشترک نهادهاست.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به فاصله میان تصویر ذهنی از مناطق آزاد و واقعیت زندگی مردم در این مناطق گفت: بازدیدهای میدانی در مناطق آزاد نشان می‌دهد که محلات کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین با چالش‌های جدی مواجه‌اند و بازآفرینی شهری باید به‌گونه‌ای اجرا شود که منافع آن مستقیماً به مردم محلی برسد.

وی با تأکید بر نقش تسهیل‌گر دولت افزود: مناطق آزاد باید به جریان توسعه ملی متصل شوند و بازارچه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، به‌جای تمرکز منافع در دست گروهی محدود، به توانمندسازی مردم بومی منجر شوند.

گلپایگانی در پایان با اعلام اینکه منطقه آزاد ماکو به‌عنوان پایلوت بازآفرینی شهری مناطق آزاد کشور انتخاب شده است، گفت: نتایج اقدامات انجام‌شده در ماکو می‌تواند به سایر مناطق آزاد کشور تعمیم داده شود و شرکت بازآفرینی شهری ایران در این مسیر، همراه و پشتیبان مناطق آزاد خواهد بود.

