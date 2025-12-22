خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی:

با ابلاغ طرح جامع ماکو، بازآفرینی شهری و توسعه متوازن در منطقه شتاب می‌گیرد

با ابلاغ طرح جامع ماکو، بازآفرینی شهری و توسعه متوازن در منطقه شتاب می‌گیرد
کد خبر : 1731437
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به ابلاغ طرح جامع این منطقه، گفت: طرح جامع منطقه آزاد ماکو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی، زمینه‌ساز بازآفرینی شهری، توسعه متوازن و نقش‌آفرینی ملی این منطقه در حوزه‌های لجستیک، ترانزیت و تولید خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی در نشست مشترک با عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و فرماندار چالدران با بیان اینکه شش شهر و حدود ۳۵۰ روستا در محدوده منطقه آزاد ماکو قرار دارد، اظهار کرد: توسعه این منطقه بدون هماهنگی فرادستگاهی و نگاه ملی امکان‌پذیر نیست و همراهی دولت و نهادهای تخصصی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت و تولید افزود: راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز لجستیک کشور، توجه به امنیت غذایی از طریق توسعه تولیدات کشاورزی و آبزی‌پروری، ایجاد باغات پسته و گردو، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و هدایت فعالیت‌های صنعتی به سمت صنایع پاک و کم‌آلاینده از جمله محورهای اصلی برنامه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو است.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری منطقه تصریح کرد: وجود بیش از ۱۳۰ اثر تاریخی و طبیعی با قدمت چند هزار ساله، ماکو را به یکی از مستعدترین مناطق شمال‌غرب کشور در حوزه گردشگری تبدیل کرده است که با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت‌های ملی، می‌تواند به قطب گردشگری منطقه‌ای بدل شود.

گروسی با اشاره به رقابت‌پذیری مناطق آزاد در سطح منطقه‌ای گفت: مناطق آزاد کشورهای همسایه با سرعت بالایی در حال توسعه هستند و منطقه آزاد ماکو نیز باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و جغرافیایی خود، سهم مؤثری در رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی ایفا کند.

وی در پایان از آمادگی کامل منطقه آزاد ماکو برای اجرای کریدور ریلی شرق به غرب کشور (سرخس–چشمه‌ثریا) خبر داد و افزود: تحقق این پروژه، جایگاه ترانزیتی، لجستیکی و ژئوپلیتیکی منطقه آزاد ماکو را به‌طور جدی ارتقا خواهد داد.

با ابلاغ طرح جامع ماکو، بازآفرینی شهری و توسعه متوازن در منطقه شتاب می‌گیرد
با ابلاغ طرح جامع ماکو، بازآفرینی شهری و توسعه متوازن در منطقه شتاب می‌گیرد
با ابلاغ طرح جامع ماکو، بازآفرینی شهری و توسعه متوازن در منطقه شتاب می‌گیرد
با ابلاغ طرح جامع ماکو، بازآفرینی شهری و توسعه متوازن در منطقه شتاب می‌گیرد
با ابلاغ طرح جامع ماکو، بازآفرینی شهری و توسعه متوازن در منطقه شتاب می‌گیرد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن