در راستای اجرای مصوبات کمیته زیباسازی و برنامه های معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان و با هدف ارتقای سیما و منظر شهری، تقویت هویت بصری و پیوند هنر شهری با میراث تاریخی، دو پروژه نورپردازی گیت ورودی منطقه آزاد ماکو و اجرای اثر نقاشی کاخ سردار ماکو در پارک امام (ره) به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، کیمیا سلیمانی، مدیر امور شهری و روستایی این  سازمان، از اجرای همزمان دو پروژه شاخص زیباسازی شامل نورپردازی گیت ورودی منطقه آزاد ماکو و اجرای اثر نقاشی کاخ سردار ماکو در پارک امام (ره) خبر داد و گفت: در راستای اجرای مصوبات کمیته زیباسازی و برنامه های معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان و با هدف ارتقای سیما و منظر شهری، تقویت هویت بصری و پیوند هنر شهری با میراث تاریخی، دو پروژه نورپردازی گیت ورودی منطقه آزاد ماکو و اجرای اثر نقاشی کاخ سردار ماکو در پارک امام (ره) به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به پروژه نورپردازی گیت ورودی منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: این طرح با راهبری مدیریت امور شهری و روستایی سازمان و در چارچوب سیاست‌های مصوب کمیته زیباسازی اجرا شده و با بهبود خوانایی شبانه، ارتقای کیفیت بصری ورودی منطقه و ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای شهروندان، مسافران و سرمایه‌گذاران، نقش مؤثری در تقویت هویت مکانی و جلوه شبانه ورودی منطقه ایفاء می‌کند.

سلیمانی همچنین به اجرای اثر نقاشی کاخ سردار ماکو در پارک امام (ره) اشاره کرد و افزود: این پروژه با همکاری مدیریت فرهنگی و هنری سازمان و با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان بومی اجرا شده و توسط لیلا سیاری، از هنرمندان منطقه، خلق شده است. این اثر که بر پایه مطالعات مستند تاریخی و با تکنیک‌های حرفه‌ای نقاشی اجرا شده، تصویری اصیل و الهام‌بخش از کاخ سردار ماکو، به‌عنوان یکی از بناهای شاخص دوره قاجار، را به نمایش می‌گذارد.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌های زیباسازی در سطح منطقه تصریح کرد: در ادامه این مسیر، اجرای پروژه‌های دیگری از جمله نصب المان‌های لایت‌باکس و تابلوهای نوری در مسیرهای مختلف شهری و ورودی‌ها در برنامه قرار دارد که این طرح‌ها نیز تا پایان سال جاری به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای همزمان این پروژه‌ها نشان‌دهنده رویکرد هدفمند سازمان منطقه آزاد ماکو در ساماندهی ورودی‌ها، ارتقای منظر شهری، تقویت هویت فرهنگی و حمایت از هنرمندان بومی در چارچوب مصوبات تخصصی کمیته زیباسازی است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
