انتصاب سرپرست مدیریت توسعه شلمچه در سازمان منطقه آزاد اروند

با حکم مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، سرپرست مدیریت توسعه شلمچه منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی از سوی مصطفی خانزادی، «سید احمد اوالی» به‌عنوان سرپرست مدیریت توسعه شلمچه این سازمان منصوب شد.

در متن این حکم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به تخصص، تعهد و سوابق اجرایی نامبرده، بر ضرورت توسعه مرز بین‌المللی شلمچه و نقش راهبردی آن در تردد مسافران، تجارت و مبادلات صادراتی و وارداتی تأکید کرده است.

تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، افزایش تعامل و هماهنگی با مدیران و مسئولان مستقر در مرز و برقراری ارتباط مؤثر با کشور عراق با هدف تقویت نقش شلمچه در توسعه اقتصادی و عمرانی، از جمله محورهای مورد تأکید در این ابلاغ عنوان شده است.

 

