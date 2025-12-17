بارشی به اندازه دو سال در ۲۱ ساعت/ کیش شاهد بارش کمسابقه ۱۴۱ میلیمتری بود
بارندگی بیسابقه روزهای سهشنبه و چهارشنبه در جزیره کیش، در کمتر از ۲۱ ساعت، تقریبا به اندازه بارش کل سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ باران به همراه داشت. بارانی که که نهتنها رکوردهای اقلیمی را جابهجا کرد؛ بلکه طراوت، لطافت و نفسی تازه به این جزیره مرجانی بخشید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، از بامداد چهارشنبه ۲۶ آذر تاکنون ۷۶ میلیمتر باران در این جزیره باریده است. این بارش در ادامه بارندگیهای قابل توجه روز سهشنبه ۲۵ آذر رخ داد که طی حدود ۱۲ ساعت بارش پیوسته، نزدیک به ۶۴.۶ میلیمتر باران ثبت شد.
مجموع بارندگی کیش در این دو روز به ۱۴۰.۶ میلیمتر رسیده است که از کل بارش سال ۱۴۰۰ (۷۱.۷ میلیمتر) و سال ۱۴۰۲ (۷۸.۱ میلیمتر) بیشتر است و حتی از بارندگی کامل سال ۱۴۰۳ (۱۰۴.۹ میلیمتر) نیز عبور کرده است.
بر اساس این گزارش از ابتدای فروردین امسال تا کنون کیش شاهد ۱۷۹ و دو دهم بارش بوده است.
این بارش چشمگیر در حالی رخ داده که در سال ۱۴۰۱، یکی از پربارشترین سالهای اخیر کیش، مجموع بارندگی سالانه به ۱۳۰ میلیمتر رسیده بود؛ رقمی که اکنون تنها در کمتر از یک شبانهروز پشت سر گذاشته شده است.
بارش اخیر نهتنها رکوردهای اقلیمی را جابهجا کرد، بلکه طراوت و لطافتی بهاری به این جزیره مرجانی بخشید.
بر اساس اعلام مراجع هواشناسی، سامانه بارشی فعال بر فراز کیش تا روز جمعه در منطقه ماندگار خواهد بود و از مردم و گردشگران خواسته شده ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار و هشدارهای رسمی را دنبال کنند.