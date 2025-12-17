خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صادرات ۱۷.۸ میلیون یورویی کالای تولیدی منطقه آزاد ماکو در ۸ ماهه ۱۴۰۴

صادرات ۱۷.۸ میلیون یورویی کالای تولیدی منطقه آزاد ماکو در ۸ ماهه ۱۴۰۴
کد خبر : 1728945
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو از تحقق قابل توجه شاخص‌های اقتصادی این منطقه در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: صادرات کالاهای تولیدی منطقه به خارج از کشور به حدود ۱۷٫۸ میلیون یورو رسیده و صادرات خدمات و صادرات از مسیر منطقه نیز سهم قابل توجهی در مبادلات خارجی داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ سید جعفر زنوزی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو از تحقق قابل توجه شاخص‌های اقتصادی این منطقه در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: عملکرد ثبت‌شده در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و ترانزیت بیانگر پویایی اقتصاد منطقه آزاد ماکو است.

سید جعفر زنوزی با تشریح عملکرد هشت‌ماهه اهداف کمی معاونت اقتصادی اظهار داشت: در این مدت، میزان سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در منطقه آزاد ماکو به بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال رسیده و سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده نیز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه است.

وی با اشاره به نقش منطقه آزاد ماکو در توسعه تجارت خارجی افزود: طی این بازه زمانی، صادرات کالاهای تولیدی منطقه به خارج از کشور به حدود ۱۷٫۸ میلیون یورو رسیده و صادرات خدمات و صادرات از مسیر منطقه نیز سهم قابل توجهی در مبادلات خارجی داشته است.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین از افزایش حجم مبادلات تجاری خبر داد و بیان کرد: وزن کل کالاهای صادره از منطقه آزاد ماکو در هشت‌ماهه سال جاری به حدود ۹۷۰ هزار تن رسیده که نشان‌دهنده رشد کمی و کیفی فعالیت‌های تجاری منطقه است.

زنوزی در ادامه به واردات انجام‌شده اشاره کرد و گفت: واردات مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی از مسیر منطقه آزاد ماکو عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعتی انجام شده و نقش مؤثری در رونق واحدهای تولیدی منطقه دارد.

وی با اشاره به وضعیت ترانزیت خارجی خاطرنشان کرد: عملکرد ثبت‌شده در این بخش نشان می‌دهد منطقه آزاد ماکو به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم لجستیکی و ترانزیتی کشور، در مسیر تثبیت جایگاه خود در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری