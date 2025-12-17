صادرات ۱۷.۸ میلیون یورویی کالای تولیدی منطقه آزاد ماکو در ۸ ماهه ۱۴۰۴
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو از تحقق قابل توجه شاخصهای اقتصادی این منطقه در هشتماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: صادرات کالاهای تولیدی منطقه به خارج از کشور به حدود ۱۷٫۸ میلیون یورو رسیده و صادرات خدمات و صادرات از مسیر منطقه نیز سهم قابل توجهی در مبادلات خارجی داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ سید جعفر زنوزی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو از تحقق قابل توجه شاخصهای اقتصادی این منطقه در هشتماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: عملکرد ثبتشده در حوزههای سرمایهگذاری، صادرات، واردات و ترانزیت بیانگر پویایی اقتصاد منطقه آزاد ماکو است.
سید جعفر زنوزی با تشریح عملکرد هشتماهه اهداف کمی معاونت اقتصادی اظهار داشت: در این مدت، میزان سرمایهگذاری داخلی جذبشده در منطقه آزاد ماکو به بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال رسیده و سرمایهگذاری داخلی محققشده نیز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده که نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتهای اقتصادی منطقه است.
وی با اشاره به نقش منطقه آزاد ماکو در توسعه تجارت خارجی افزود: طی این بازه زمانی، صادرات کالاهای تولیدی منطقه به خارج از کشور به حدود ۱۷٫۸ میلیون یورو رسیده و صادرات خدمات و صادرات از مسیر منطقه نیز سهم قابل توجهی در مبادلات خارجی داشته است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین از افزایش حجم مبادلات تجاری خبر داد و بیان کرد: وزن کل کالاهای صادره از منطقه آزاد ماکو در هشتماهه سال جاری به حدود ۹۷۰ هزار تن رسیده که نشاندهنده رشد کمی و کیفی فعالیتهای تجاری منطقه است.
زنوزی در ادامه به واردات انجامشده اشاره کرد و گفت: واردات مواد اولیه، قطعات واسطهای، تجهیزات و ماشینآلات صنعتی از مسیر منطقه آزاد ماکو عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساختهای صنعتی انجام شده و نقش مؤثری در رونق واحدهای تولیدی منطقه دارد.
وی با اشاره به وضعیت ترانزیت خارجی خاطرنشان کرد: عملکرد ثبتشده در این بخش نشان میدهد منطقه آزاد ماکو بهعنوان یکی از کانونهای مهم لجستیکی و ترانزیتی کشور، در مسیر تثبیت جایگاه خود در تجارت منطقهای و بینالمللی حرکت میکند.