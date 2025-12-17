بررسی چالشهای واردات خودرو در منطقه آزاد ماکو با حضور مدیرعامل سازمان
نشست بررسی مسائل و مشکلات واردات خودرو در منطقه آزاد ماکو با حضور تعدادی از واردکنندگان خودرو، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و سید جعفر زنوزی معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این جلسه، واردکنندگان خودرو به بیان دغدغهها و موانع پیشروی واردات و تردد خودروهای وارداتی پرداختند و خواستار تسریع در رفع مشکلات موجود شدند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این نشست، با اشاره به موضوع عدم تردد خودروهای وارداتی به استان، اظهار کرد: پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان قرار دارد و در آینده نزدیک با سفر به تهران و استفاده از ظرفیت مراجع ذیصلاح، تلاش خواهد شد این مشکل بهصورت ریشهای برطرف شود.
حسین گروسی با تأکید بر ضرورت تعامل، همبستگی و اتحاد میان دستگاهها، گفت: منطقه آزاد ماکو پیشران توسعه استان است و تحقق اهداف توسعهای نیازمند همکاری و همراهی بیشتر مسئولان استانی و منطقهای در راستای رفع مشکلات مردم و فعالان اقتصادی است.
وی افزود: سازمان منطقه آزاد ماکو آماده است با همافزایی و گفتوگوی مستمر با بخش خصوصی، مسیر حل مسائل و موانع موجود را هموار کند.