به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ناصر خوزم با اعلام انتشار این فراخوان گفت: تدوین و انتشار فراخوان طرح‌ها و اولویت‌های پژوهشی در راستای جهت‌دهی هدفمند پژوهش‌ها به سمت مسائل واقعی، نیازهای اجرایی و اولویت‌های توسعه‌ای منطقه آزاد ارس انجام شده است.

وی افزود: در طراحی اولویت‌های پژوهشی تلاش شده است موضوعاتی انتخاب شوند که قابلیت استفاده عملی داشته باشند و نتایج آن‌ها به‌طور مستقیم در فرآیند سیاست‌گذاری، تدوین برنامه‌ها و اجرای پروژه‌های سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

خوزم با تأکید بر نقش جامعه علمی کشور در ارتقای عملکرد سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد ارس با نگاه مسئله‌محور و آینده‌نگر از مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها و پژوهشگران متخصص استقبال می‌کند و معتقد است پیوند مؤثر میان بدنه اجرایی و بخش علمی می‌تواند به حل چالش‌های توسعه‌ای منطقه کمک کند و خروجی این طرح‌ها نقش مؤثری در ارتقای عملکرد سازمان و تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه داشته باشد.

مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس تصریح کرد: پژوهش‌هایی که در چارچوب این فراخوان انتخاب می‌شوند، صرفاً جنبه نظری نخواهند داشت و خروجی آن‌ها به‌عنوان پشتوانه علمی تصمیم‌سازی و اقدام اجرایی به‌صورت مستقیم در برنامه‌ریزی‌ها، پروژه‌ها و اقدامات اجرایی سازمان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

خوزم در پایان گفت: پژوهشگران می‌توانند پیشنهادهای پژوهشی خود را مطابق با اولویت‌های اعلام‌شده و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده به سازمان منطقه آزاد ارس ارسال کنند.

جهت دریافت اطلاعات اینجا را کلیک کنید فایل 1 - فایل 2