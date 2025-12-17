خبرگزاری کار ایران
برگزاری دوره آموزشی بازرسی، ایمنی و روابط کار در منطقه آزاد ارس

دوره آموزشی بازرسی، ایمنی و روابط کار با حضور اساتید و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف ارتقای سطح آگاهی مدیران و فعالان حوزه کار و تولید تا بیست و هفتم آذرماه در منطقه آزاد ارس برگزار می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این دوره آموزشی به همت اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد ارس و با مشارکت مسئولان ایمنی و بهداشت، مدیران منابع انسانی شرکت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی منطقه و همچنین جمعی از کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس به مدت چهار روز و در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۷ آذرماه سال جاری در حال برگزاری است.

در این دوره الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، اصول و مقررات ناظر بر روابط کار و نحوه اجرای صحیح آن‌ها در محیط‌های کاری تشریح می‌شود تا زمینه ارتقای ایمنی محیط کار، کاهش ریسک‌ های شغلی و بهبود تعامل میان کارفرمایان و نیروی کار فراهم شود.

برگزاری این دوره آموزشی با هدف آشنایی و توانمندسازی جامعه کارفرمایی و مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی در حوزه قوانین محیط کار و روابط کار انجام می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز حوادث شغلی، کاهش چالش‌های کارگاهی و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی حقوقی ایفا کند.

تدریس و ارائه مباحث این دوره آموزشی توسط ابوالفضل جاهد، رئیس اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدجعفر کرمی، بازرس کار و کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود و در پایان دوره به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر حضور و شرکت اعطا خواهد شد.

 

