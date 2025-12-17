به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر بهرام سرمست در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیران دستگاه‌های اجرایی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از فعالان اقتصادی ارس در این منطقه برگزار شد با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، با راه‌اندازی اتاق بازرگانی مستقل و خانه صنعت، معدن و تجارت مستقل منطقه آزاد ارس موافقت کرد.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد به‌دلیل ماهیت صنعتی و صادرات‌محور خود نیازمند نهادهای تصمیم‌ساز و پیگیر مستقل هستند افزود: ایجاد این ساختارها می‌تواند نقش مؤثری در پیگیری مطالبات تولیدکنندگان، تسریع در حل مسائل و افزایش هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ایفا کند.

سرمست با تأکید بر حمایت عملی از تولید گفت: حل مشکلات این واحدها در حوزه‌هایی از جمله تسهیلات بانکی، استمهال و تقسیط وام‌ها، رفع تعهدات ارزی، افزایش سهمیه ارزی و بخشش جرایم مربوطه، جزو اولویت‌های کارگروه قرار دارد و مصوبات این جلسه باید با سرعت اجرایی شود.

وی ادامه داد: در جلسات کارگروه تسهیل رویکرد بر این است که کمیته‌های فنی و کارشناسی پیش از برگزاری جلسه کارگروه، نظرات تخصصی خود را ارائه دهند و تصمیم نهایی با تأیید اعضای کارگروه اتخاذ شود. در این جلسه نیز تأکید داشتم که بررسی‌ها صرفاً معطوف به مشکلات واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس باشد و هر مصوبه‌ای که بدون مخالفت مطرح شد، به‌منزله تصویب نهایی تلقی شود.

گفتنی است پیش از برگزاری این جلسه، استاندار آذربایجان‌شرقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، فرماندار شهرستان و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در قالب برنامه سه‌شنبه‌های اقتصادی از چهار واحد تولیدی ارس خودرو دیزل، بهین تجارت مبین ارس، پاناچوب ارس و تاوکاغذ بازدید میدانی کردند و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و مشکلات این واحدها قرار گرفتند.