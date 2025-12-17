خبرگزاری کار ایران
تیم فجر شجاع قهرمان نخستین دوره مسابقات فوتسال جام بزرگ ارس شد

تیم فجر شجاع قهرمان نخستین دوره مسابقات فوتسال جام بزرگ ارس شد
نخستین دوره مسابقات فوتسال جام بزرگ ارس در رده بزرگسالان (آزاد) با قهرمانی تیم فجر شجاع و نایب‌قهرمانی تیم لیوارجان به کار خود پایان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، نخستین دوره مسابقات فوتسال جام بزرگ ارس در رده بزرگسالان (آزاد) با حضور ۹ تیم و در قالب دو گروه، از دهم آذرماه به میزبانی سالن فجر شجاع آغاز شد.

این رقابت‌ها با برگزاری ۱۹ دیدار پیگیری شد و در نهایت روز دوشنبه ۲۴ آذرماه با انجام دیدار فینال به پایان رسید. در دیدار پایانی این مسابقات تیم فجر شجاع موفق شد با غلبه بر تیم لیوارجان عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات فوتسال جام بزرگ ارس را از آن خود کند.

مسابقات فوتسال جام بزرگ ارس با همکاری سازمان منطقه آزاد ارس و هیأت فوتبال شهرستان جلفا و با حمایت اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

 

