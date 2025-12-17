خبرگزاری کار ایران
بازدید استاندار آذربایجان‌شرقی و مدیرعامل منطقه آزاد ارس از چهار واحد تولیدی ارس پیش از برگزاری کارگروه تسهیل

استاندار آذربایجان‌شرقی به همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس پیش از برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی، از چهار واحد تولیدی مستقر در منطقه آزاد ارس بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ در آستانه برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی که با هدف بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس برگزار شد، استاندار آذربایجان‌شرقی به همراه رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از چهار واحد تولیدی مستقر در این منطقه بازدید میدانی به‌عمل آوردند.

در این بازدید که با همراهی اعضای کارگروه تسهیل، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس، فرماندار و مدیران برخی دستگاه های اجرایی  انجام شد، واحدهای تولیدی ارس خودرو دیزل، بهین تجارت مبین ارس، پاناچوب ارس و تاوکاغذ مورد بازدید قرار گرفت.

هدف از این بازدید میدانی، آشنایی نزدیک اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با روند فعالیت واحدهای تولیدی، بررسی میدانی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود و احصای دقیق مشکلات این واحدها پیش از طرح آن‌ها در جلسه رسمی کارگروه بود.

در جریان این بازدید مدیران و مسئولان واحدهای تولیدی ضمن ارائه توضیحاتی درباره فرآیند تولید، ظرفیت اشتغال، میزان تولید و برنامه‌های توسعه‌ای، مهم‌ترین مسائل و موانع پیش‌روی خود را به‌صورت مستقیم با استاندار آذربایجان‌شرقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و اعضای کارگروه در میان گذاشتند.

این بازدیدهای میدانی پیش از برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به‌منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ راهکارهای اجرایی مؤثر برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شد تا بررسی موضوعات در جلسه با شناخت دقیق‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های موجود صورت گیرد.

شرکت ارس خودرو دیزل بزرگ‌ترین شرکت تولیدی گروه آمیکو با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا در حوزه تولید و مونتاژ خودرو، قادر به تولید انواع خودروهای تجاری و سواری است و سالانه ظرفیت تولید بیش از 33 هزار دستگاه انواع کامیونت، کامیون و وانت را دارد.

شرکت تاو کاغذ ارس تولیدکننده کاغذ و مقوای لاینر یک رو سفید، کاغذ و مقوای کرافت لاین قهوه‌ای، فلوتینگ از کاغذ باطله و کاغذ و مقوای تست لاینر قهوه‌ای با ظرفیت تولید سالانه ۲۳ هزار تن است. میزان سرمایه‌گذاری شرکت تاو کاغذ ارس ۷۵۰۰ میلیارد ریال می باشد و دارای تصفیه خانه به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال است. 

شرکت بهین تجارت مبین ارس در زمینه بسته بندی انواع خشکبار، حبوبات، غلات و برنج و دانه های روغنی و غیرخوراکی فعالیت می کند و ظرفیت سالانه آن 20 هزار تن می باشد. عمده اقلام این شرکت به کشورهای ترکیه، کویت، الجزایر، یوگسلاوی و عراق صادر می شود.

شرکت پاناچوب ارس در زمینی به مساحت 80 هزار و 259 مترمربع احداث شده است و مجوز فعالیت این شرکت در زمینه سلولزی است و ظرفیت تولید سالانه 7 میلیون مترمربع اوراق فشرده چوب و 75 هزار تن انواع روکش ملامینه، کاغذ دکوراتیو و انواع رزین را دارد.

 
 

 

