به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ در آستانه برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی که با هدف بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس برگزار شد، استاندار آذربایجان‌شرقی به همراه رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از چهار واحد تولیدی مستقر در این منطقه بازدید میدانی به‌عمل آوردند.

در این بازدید که با همراهی اعضای کارگروه تسهیل، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس، فرماندار و مدیران برخی دستگاه های اجرایی انجام شد، واحدهای تولیدی ارس خودرو دیزل، بهین تجارت مبین ارس، پاناچوب ارس و تاوکاغذ مورد بازدید قرار گرفت.

هدف از این بازدید میدانی، آشنایی نزدیک اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با روند فعالیت واحدهای تولیدی، بررسی میدانی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود و احصای دقیق مشکلات این واحدها پیش از طرح آن‌ها در جلسه رسمی کارگروه بود.

در جریان این بازدید مدیران و مسئولان واحدهای تولیدی ضمن ارائه توضیحاتی درباره فرآیند تولید، ظرفیت اشتغال، میزان تولید و برنامه‌های توسعه‌ای، مهم‌ترین مسائل و موانع پیش‌روی خود را به‌صورت مستقیم با استاندار آذربایجان‌شرقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و اعضای کارگروه در میان گذاشتند.

این بازدیدهای میدانی پیش از برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به‌منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ راهکارهای اجرایی مؤثر برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شد تا بررسی موضوعات در جلسه با شناخت دقیق‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های موجود صورت گیرد.

شرکت ارس خودرو دیزل بزرگ‌ترین شرکت تولیدی گروه آمیکو با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا در حوزه تولید و مونتاژ خودرو، قادر به تولید انواع خودروهای تجاری و سواری است و سالانه ظرفیت تولید بیش از 33 هزار دستگاه انواع کامیونت، کامیون و وانت را دارد.

شرکت تاو کاغذ ارس تولیدکننده کاغذ و مقوای لاینر یک رو سفید، کاغذ و مقوای کرافت لاین قهوه‌ای، فلوتینگ از کاغذ باطله و کاغذ و مقوای تست لاینر قهوه‌ای با ظرفیت تولید سالانه ۲۳ هزار تن است. میزان سرمایه‌گذاری شرکت تاو کاغذ ارس ۷۵۰۰ میلیارد ریال می باشد و دارای تصفیه خانه به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال است.

شرکت بهین تجارت مبین ارس در زمینه بسته بندی انواع خشکبار، حبوبات، غلات و برنج و دانه های روغنی و غیرخوراکی فعالیت می کند و ظرفیت سالانه آن 20 هزار تن می باشد. عمده اقلام این شرکت به کشورهای ترکیه، کویت، الجزایر، یوگسلاوی و عراق صادر می شود.

شرکت پاناچوب ارس در زمینی به مساحت 80 هزار و 259 مترمربع احداث شده است و مجوز فعالیت این شرکت در زمینه سلولزی است و ظرفیت تولید سالانه 7 میلیون مترمربع اوراق فشرده چوب و 75 هزار تن انواع روکش ملامینه، کاغذ دکوراتیو و انواع رزین را دارد.