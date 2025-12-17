به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیرکل پولی و مالی حراست کل کشور در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد ارس که با حضور مدیرعامل این سازمان، رییس مرکز حراست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، مدیرکل حراست استان آذربایجان شرقی، اعضای شورای تامین شهرستان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، با تأکید بر فلسفه وجودی حراست گفت: حراست باید به‌عنوان دیده‌بان دقیق و چشم بینای مدیر در سازمان عمل کند.

صیانت، مأموریت محوری حراست است؛ صیانت از سرمایه‌های انسانی که طی سال‌ها آموزش، تجربه و هزینه، به‌عنوان دارایی‌های راهبردی هر سازمان شکل گرفته‌اند و حفاظت از این سرمایه‌ها، عین حفاظت از منافع نظام اداری و مدیریتی کشور است.

وی افزود: حراست اثربخش، حراستی است که با پیش‌بینی به‌موقع، پیشگیری هوشمندانه، اقدام و تذکر در زمان مقتضی، پاسخ‌گویی دقیق به استعلامات، احقاق حقوق کارکنان و پیگیری مسئولانه امور، زمینه ارتقای منابع انسانی و سلامت محیط اداری را فراهم کند و رویکرد آن ایجابی، حمایت‌محور و مسئله‌محور باشد، نه صرفاً کنترلی و واکنشی.

وی با اشاره به الزامات حرفه‌ای فعالیت‌های حراستی تصریح کرد: بررسی مستند گزارش‌ها، رعایت شأن و کرامت همکاران، حفظ آبرو و حریم خصوصی افراد، پرهیز از خوداجتهادی، التزام به موازین شرعی و قانونی مورد تأکید وزیر محترم، قضاوت عادلانه و مبتنی بر حق، اجتناب از ورود به مسائل سیاسی و جناحی و صیانت از اسرار سازمانی از اصول غیرقابل اغماض حوزه حراست است.

ایشان در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی بود که به‌طور مستقیم درگیر شرایط این جنگ شد، اما کارکنان حراست با حضور مستمر، فعال و شبانه‌روزی نقش مؤثری در حفظ آرامش، امنیت و ثبات مجموعه‌ها ایفا کردند که این تلاش‌ها جای قدردانی دارد. یکی از دستاوردها و برکات این مقطع تقویت انسجام میان ملت و نظام بود؛ اتحادی که رهبر معظم انقلاب از آن به‌عنوان اتحاد مقدس یاد کردند و صیانت از آن، امروز وظیفه‌ای همگانی است.

مدیرکل پولی و مالی حراست کل کشور همچنین با اشاره به نقش مناطق آزاد در این مقطع حساس خاطرنشان کرد: مناطق آزاد کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تأمین اقلام مورد نیاز، در جریان جنگ ۱۲ روزه عملکردی مؤثر و قابل توجه داشتند و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بخش‌های اثرگذار در اقتصاد ملی تثبیت کردند.

در ادامه مدیرکل حراست استان آذربایجان شرقی با تأکید بر رویکرد صیانت‌محور حراست گفت: سیاست محوری حراست در سطح کشور، پیشگیری و صیانت است و حتی در مواردی که برخورد ضرورت پیدا می‌کند، رعایت حرمت، کرامت انسانی و عزت نفس افراد باید اولویت نخست باشد و نگاه صفر و یک به مسائل، با فلسفه مأموریت‌های حراستی همخوانی ندارد.

در ادامه این مراسم، نجفی، معاونت امور مناطق آزاد در حراست کل کشور نیز به مسأله محور و پویا بودن حراست تاکید و پیشگیری از تخلفات را مهمتر از مچ گیری اعلام نمود و گفت: حراست نقش اصلی در تامین امنیت پایدار و صیانت از دارایی‌‌ها دارد.

همچنین در پایان امیر یعقوبی رییس مرکز حراست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه امنیت، امری مستمر، برنامه‌ریزی‌شده و وابسته به مدیریت است اظهار داشت: هر جا مجموعه‌ای در حوزه حراست بدرخشد، این توفیق حاصل حمایت، همراهی و نگاه مدیریتی آن دستگاه است و در همین راستا از دکتر مقدم‌زاده به‌دلیل پیگیری مستمر در تأمین زیرساخت‌ها و ملزومات مورد نیاز حوزه حراست سازمان منطقه آزاد ارس تشکر و همچنین از زحمات اشرفی در طول تصدی مدیریت دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد ارس قدردانی نمود.

در خاتمه این مراسم محمد اکبری به‌عنوان سرپرست اداره‌کل حراست سازمان منطقه آزاد ارس معرفی و از تلاش های اشرفی در این مسئولیت تجلیل شد.

انتهای پیام/