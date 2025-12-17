خبرگزاری کار ایران
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد:

برگزاری جشنواره یلدای ارس

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری جشنواره فرهنگی‌ هنری یلدای ارس با هدف بزرگداشت سنت دیرینه شب یلدا، ارتقای نشاط اجتماعی و ایفای مسئولیت فرهنگی این سازمان در قبال شهروندان و خانواده‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودی‌نیا با اعلام این خبر گفت: جشنواره یلدای ارس به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و در راستای بزرگداشت سنت دیرینه و هویت‌بخش شب یلدا، تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و ایجاد فضایی شاد، امن و امیدآفرین برای ارسوندان و اهالی شهرستان جلفا و مناطق همجوار برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر جایگاه فرهنگ و آیین‌های بومی در سیاست‌های اجتماعی سازمان افزود: برگزاری چنین رویدادهایی در چارچوب مسئولیت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد ارس تعریف می‌شود و هدف آن پاسداشت میراث ناملموس فرهنگی، افزایش مشارکت اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی نسل‌های مختلف، به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.

مسعودی‌نیا با اشاره به زمان و مکان برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره یلدای ارس از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه به مدت سه روز و همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در مجتمع مشاهیر آذربایجان برگزار خواهد شد و برای این رویداد، برنامه‌هایی متنوع و متناسب با ذائقه‌ اقشار مختلف جامعه تدارک دیده شده است.

وی در تشریح محتوای جشنواره اظهار کرد: اجرای برنامه‌های صحنه‌ای با حضور هنرمندان ملی و بومی، استندآپ کمدی، موسیقی سنتی و محلی، نمایش حرکات آیینی و برگزاری برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان از جمله بخش‌های اصلی این جشنواره است که با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و لحظاتی خاطره‌انگیز برای خانواده‌ها طراحی شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های جانبی افزود:  همزمان با جشنواره یلدای ارس، نمایشگاه صنایع دستی، آثار هنری و صنایع خلاق و همچنین نمایشگاه عرضه غذاهای محلی، انار و آجیل شب یلدا در مجتمع مشاهیر آذربایجان برپا خواهد بود که فرصتی برای حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه فراهم می‌کند.

مسعودی‌نیا در ادامه به جزئیات برنامه‌های هر روز جشنواره اشاره کرد و گفت: روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه اجرای صحنه‌ای علی عبدالمالکی هنرمند شناخته‌شده کشور اجرا خواهد شد و در روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه اجرای نمایش عروسکی پینوکیو توسط گروه هنری علی برنون در کنار اجراهای صحنه‌ای گروه‌های بومی، حرکات آیینی و نمایش‌های شاد روی صحنه می‌رود.

وی در پایان افزود: در روز پایانی جشنواره ۲۸  آذرماه نیز اجرای صحنه‌ای پویا بیاتی برگزار می‌شود و این رویداد فرهنگی با ترکیبی از برنامه‌های متنوع، تلاش دارد شب یلدایی ماندگار و خاطره‌انگیز را برای شهروندان و میهمانان منطقه آزاد ارس رقم بزند.

