تعطیلی مدارس و آغاز به‌کار ادارات کیش از ساعت ۱۰ صبح / مصوبات ستاد مدیریت بحران اعلام شد

تعطیلی مدارس و آغاز به‌کار ادارات کیش از ساعت ۱۰ صبح / مصوبات ستاد مدیریت بحران اعلام شد
بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران کیش به دلیل بارندگی‌های شدید، فعالیت ادارات و بانک‌های این جزیره روز چهارشنبه 26 آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و مدارس تا پایان هفته به صورت غیرحضوری فعال خواهند بود. دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از این مصوبه مستثنی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در پی تداوم بارندگی‌های شدید، ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد کیش در جلسه‌ای عصر سه‌شنبه ۲۵ آذرماه مصوباتی را برای مدیریت شرایط جوی و حفظ ایمنی شهروندان و گردشگران به تصویب رساند. 

مهدی مسلم‌خانی در پایان این نشست با اشاره به بررسی گزارش‌های اقدامات انجام‌شده توسط شرکت‌های خدمات‌رسان در این جلسه خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط جوی و پیش‌بینی ادامه بارش‌ها، فعالیت ادارات، مؤسسات مالی و بانک‌ها فردا چهارشنبه 26 آذر ماه به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان، با تأخیر و از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد. دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از این مصوبه مستثنی هستند

وی همچنین در خصوص وضعیت مدارس افزود: مدارس مطابق مصوبه قبلی ستاد مدیریت بحران و در راستای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا، تا پایان هفته به صورت غیرحضوری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

تأکید بر مدیریت آب‌گرفتگی و آمادگی خدمات‌رسانی

مسلم‌خانی با اشاره به حجم بالای بارندگی‌های اخیر و پیش‌بینی‌شده تا پایان هفته، خاطرنشان کرد: میزان بارش‌ها به مراتب بالاتر از میانگین سنوات گذشته است. به همین منظور، تمهیدات ویژه‌ای برای پیشگیری و کنترل آب‌گرفتگی معابر و افزایش ظرفیت مدیریت آب‌های سطحی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: شرکت عمران، آب و خدمات کیش با آمادگی کامل در حال مدیریت شرایط است تا آب‌گرفتگی به حداقل ممکن برسد. همچنین گروه‌های خدمات‌رسان برای مواردی مانند شکستگی درختان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده مداخله هستند.

درخواست از شهروندان و گردشگران

جانشین ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد کیش با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان و گردشگران خواست تا از ترددهای غیرضروری در سطح شهر، به ویژه در یکی دو روز آینده، خودداری کنند تا شرایط با کمترین خسارت سپری شود.

معاون عمرانی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین تاکیدکرد: در صورت مشاهده هرگونه آب‌گرفتگی، حادثه یا شکستگی درخت، شهروندان و گردشگران می‌توانند با شماره‌های ۱۲۵ و ۱۳۷ تماس بگیرند تا گروه‌های خدمات‌رسان شرکت عمران و آتش‌نشانی در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

