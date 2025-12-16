خبرگزاری کار ایران
بازار آبادان و خرمشهر در آستانه شب یلدا زیر ذره بین بازرسان

بازرسان اداره صمت آبادان در قالب سه گروه کار نظارت و بازرسی بر بازار شب یلدا را بر عهده دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در آستانه پایان پاییز و آغاز زمستان ۱۴۰۴، طرح نظارتی شب یلدا در بازار‌های خوزستان به صورت ویژه در حال اجراست. در بازار‌های سراسر استان بیش از ۵۰ گروه نظارتی در حال بررسی و نظارت بر فرآیند عرضه و تقاضا هستند.

مهدی طیبی مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: طرح نظارتی شب یلدا در خوزستان با هدف مقابله با گران‌فروشی آغاز شده و در این ایام با متخلفان صنفی برخورد قاطع خواهد شد.

او با بیان اینکه این طرح تا سوم دی‌ماه ادامه دارد افزود: این طرح با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و به‌منظور جلوگیری از گران‌فروشی کالا‌های مورد نیاز مردم در شب یلدا و برخورد با سایر تخلفات مرتبط آغاز شده است.

طیبی با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید میوه، آجیل، شیرینی و سایر کالا‌های مصرفی در این مدت گفت: تعزیرات حکومتی با تشدید نظارت‌ها و برگزاری گشت‌های مشترک اقدام به بازرسی میدانی می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بلافاصله پرونده تشکیل و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تاکید کرد: رسیدگی به پرونده‌هایی همچون نصب نکردن نرخ‌نامه، گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و تقلب با سرعت بیشتری انجام می‌شود و در موارد تکرار تخلف یا اصرار بر آن، علاوه بر اعمال حداکثر جریمه قانونی، پلمب واحد متخلف و نصب پارچه تخلف نیز در دستور کار قرار دارد.

او از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی، گزارش‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت ثبت کنند.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت خوزستان بهرام جباری هم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای آبادان گفت: تا سوم دی ماه بازرسی ها ادامه دارد و بیشترین تخلفات که کم فروشی، گرانفروشی و درج نکردن قیمت است زیر ذرهبین قرار می گیرد.

 

