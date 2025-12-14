برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن واردکنندگان خودرو استان خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل‌سازمان منطقه آزاد اروند، در چارچوب سیاست‌های اتاق ایران در حوزه ساماندهی و تقویت تشکل‌های تخصصی، و در اجرای موافقت اصولی صادره مبنی بر تأسیس و ثبت انجمن واردکنندگان خودرو استان خوزستان، مجمع عمومی مؤسسین این انجمن در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این مجمع ۱۰دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و آخرین مهلت ثبت‌نام متقاضیان حضور در آن تا پایان وقت اداری ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

در همین راستا، فعالان حوزه واردات خودرو می‌توانند با انجام فرآیند ثبت‌نام و تکمیل مدارک مربوطه در این مجمع حضور یابند.

همچنین اطلاعات تکمیلی از طریق امور تشکل‌های اتاق بازرگانی خرمشهر و با تماس با سرکار خانم شریفی به شماره ۰۹۳۸۲۵۴۱۲۳۳ قابل دریافت است.