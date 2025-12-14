مرز شلمچه؛ نقطه آغاز گسترش واردات و همکاریهای اقتصادی ایران و عراق
در نشست مشترک مسئولان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند در ایران و استان بصره عراق، راهکارهای توسعه تجارت مرزی و ارتقای بخش واردات از کشور عراق به ایران از طریق مرز شلمچه مورد بررسی قرار گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست تخصصی بازرگانان و مسئولان اقتصادی استان بصره عراق و منطقه آزاد اروند با حضور سرکنسول عراق در خوزستان، معاون اقتصادی کنسولگری ایران در بصره، مدیر گمرک شلمچه عراق، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و اعضای اتاقهای بازرگانی آبادان و خرمشهر برگزار شد. محور اصلی جلسه، بررسی راهکارهای افزایش واردات از مرز شلمچه و توسعه روابط تجاری ایران و عراق بود.
در این نشست، مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه دو کشور، از آغاز مرحله جدید همکاریهای تجاری خبر داد. او گفت: تا امروز بیشتر تمرکز ما بر صادرات بود اما اکنون وارد مرحلهای شدهایم که واردات نیز باید به صورت رسمی، منظم و براساس چارچوبهای مشترک دنبال شود.
خانزادی افزود: تفاهمنامهای که در سفر اخیر امضا شد، نقشه راه همکاریهای آینده را مشخص میکند و ظرفیتهای گستردهای برای پروژههای مشترک ایجاد کرده است. نقش سازمان منطقه آزاد اروند در این مسیر، تنظیمگری و تسهیل امور است و اجرای تخصصی فعالیتها به اتاقهای بازرگانی واگذار خواهد شد.
محسن الجبوری، مدیر گمرک شلمچه عراق، با تأکید بر پیشینه همکاریهای تهران و بغداد، گفت: با بهرهبرداری از گمرک جدید شلمچه و سامانه مدرن اسکوداری، مدت زمان ترخیص کالا از سه ساعت به حدود ۲۰ دقیقه کاهش خواهد یافت.
وی افزود: طرف ایرانی با نگاه توسعهمحور، زمینهساز افزایش سطح مبادلات تجاری است و انتظار داریم با تکمیل زیرساختهای جدید، حجم واردات و تنوع کالا به طور چشمگیری افزایش یابد.
سید وسام الموسوی، سرکنسول عراق در خوزستان، با اشاره به روابط انسانی و فرهنگی دو ملت، گفت: پس از سقوط رژیم بعث، روابط خانوادگی و فرهنگی میان مردم ایران و عراق گسترش یافته است. با رفع موانع مرزی و اداری، همکاریهای اقتصادی دو کشور میتواند به سطح واقعی و شایسته روابط دو ملت برسد.
الموسوی همچنین بر اهمیت سرمایهگذاری و نشستهای فعال تجاری میان اتاقهای بازرگانی ایران و عراق تأکید کرد و ظرفیت افزایش حجم مبادلات دو کشور از ۱۲ میلیارد دلار فعلی به ۲۰ میلیارد دلار در سال را یادآور شد.
در ادامه این نشست، سندگل، معاون اقتصادی کنسولگری ایران در بصره، با اشاره به ظرفیتهای تجاری دو سوی مرز، گفت: تجار و اتاقهای بازرگانی نقش محوری در توسعه واردات دارند. جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد هرگونه تسهیل و هماهنگی مورد نیاز فعالان اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود: با همکاری دستگاههای مختلف در دو کشور، مشکلات اجرایی و مرزی برطرف خواهد شد و روند تجارت میان ایران و عراق سرعت خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، نشست مرز شلمچه نشان داد که با توسعه زیرساختها، تسهیل فرایندها و همکاری فعالان اقتصادی، میتوان واردات از عراق را به شکل پایدار و منظم افزایش داد و روابط تجاری دو کشور را تقویت کرد. این جلسه، گامی مهم در مسیر تحقق ظرفیتهای بالقوه اقتصادی و تعمیق روابط دوستانه و تجاری میان ایران و عراق بود.