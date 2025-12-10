برگزاری دوره تخصصی مدیریت وضعیت اضطراری (ERP) در سازمان منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، الهام اولاد باغی، مدیر محیط زیست این سازمان، بیان کرد: به‌منظور ارتقای سطح آمادگی سازمانی و افزایش توان واکنش مؤثر در برابر حوادث و شرایط بحرانی، دوره آموزشی «طرح‌ریزی واکنش اضطراری (ERP)» روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ در سالن جلسات شهید موسوی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.

وی افزود: این دوره با محوریت آموزش‌های تخصصی مبتنی بر سیستم فرماندهی حادثه (ICS) طراحی شده و با حضور معاونین، مدیران و رؤسای ادارات برگزار گردید.

مدیر محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد اروند، با تاکید بر اهمیت ارتقای توانمندی‌های سازمان در حوزه مدیریت بحران، تصریح کرد: امنیت و پایداری عملیات سازمان در گرو آمادگی همه‌جانبه کارکنان در شرایط بحرانی است. بر همین اساس، حضور تمامی مدیران و مسئولان در این دوره، که بر اساس استانداردهای روز جهانی و سیستم ICS برنامه‌ریزی شده بود، الزامی اعلام شد و خوشبختانه با مشارکت کامل و اثربخش همکاران برگزار گردید.

اولادباغی با بیان اینکه این دوره‌ها گامی مهم در حفاظت از منابع، محیط‌زیست و زیرساخت‌های منطقه در برابر حوادث غیرمترقبه محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی نقش مهمی در تضمین پاسخ سریع، هماهنگ و کارآمد سازمان در شرایط اضطراری و کاهش خسارات احتمالی به منابع انسانی و محیط‌زیستی منطقه دارد.

وی یادآور شد: این دوره بخشی از برنامه‌های مستمر سازمان منطقه آزاد اروند برای ارتقای سطح آمادگی و توسعه مهارت‌های تخصصی مدیران و کارکنان در حوزه مدیریت بحران است.

