خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری دوره تخصصی مدیریت وضعیت اضطراری (ERP) در سازمان منطقه آزاد اروند

برگزاری دوره تخصصی مدیریت وضعیت اضطراری (ERP) در سازمان منطقه آزاد اروند
کد خبر : 1725719
لینک کوتاه کپی شد.

به‌منظور ارتقای سطح آمادگی و توسعه مهارت‌های تخصصی مدیران و کارکنان در حوزه مدیریت بحران، دوره آموزشی «طرح‌ریزی واکنش اضطراری (ERP)» برای مدیران و پرسنل سازمان منطقه آزاد اروند، برگزار شد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، الهام اولاد باغی، مدیر محیط زیست این سازمان، بیان کرد: به‌منظور ارتقای سطح آمادگی سازمانی و افزایش توان واکنش مؤثر در برابر حوادث و شرایط بحرانی، دوره آموزشی «طرح‌ریزی واکنش اضطراری (ERP)» روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ در سالن جلسات شهید موسوی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.

برگزاری دوره تخصصی مدیریت وضعیت اضطراری (ERP) در سازمان منطقه آزاد اروند

وی افزود: این دوره با محوریت آموزش‌های تخصصی مبتنی بر سیستم فرماندهی حادثه (ICS) طراحی شده و با حضور معاونین، مدیران و رؤسای ادارات برگزار گردید.

مدیر محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد اروند، با تاکید بر اهمیت ارتقای توانمندی‌های سازمان در حوزه مدیریت بحران، تصریح کرد: امنیت و پایداری عملیات سازمان در گرو آمادگی همه‌جانبه کارکنان در شرایط بحرانی است. بر همین اساس، حضور تمامی مدیران و مسئولان در این دوره، که بر اساس استانداردهای روز جهانی و سیستم ICS برنامه‌ریزی شده بود، الزامی اعلام شد و خوشبختانه با مشارکت کامل و اثربخش همکاران برگزار گردید.

برگزاری دوره تخصصی مدیریت وضعیت اضطراری (ERP) در سازمان منطقه آزاد اروند

 

اولادباغی با بیان اینکه این دوره‌ها گامی مهم در حفاظت از منابع، محیط‌زیست و زیرساخت‌های منطقه در برابر حوادث غیرمترقبه محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی نقش مهمی در تضمین پاسخ سریع، هماهنگ و کارآمد سازمان در شرایط اضطراری و کاهش خسارات احتمالی به منابع انسانی و محیط‌زیستی منطقه دارد.

وی یادآور شد: این دوره بخشی از برنامه‌های مستمر سازمان منطقه آزاد اروند برای ارتقای سطح آمادگی و توسعه مهارت‌های تخصصی مدیران و کارکنان در حوزه مدیریت بحران است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری