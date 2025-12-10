پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به دومین جشنواره سراسری نمایشهای کافهای «کفیشه»
رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد پیامی به مناسبت برگزاری دومین جشنواره سراسری نمایشهای کافه ای «کفیشه» منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، متن پیام بدین شرح است:
بهنام خلاقیت، بهنام مردمی که هنر را نه در فاصلههای دور، بلکه همواره در ضربآهنگ زندگی روزمره معنا میکنند.
دومین جشنواره «کفیشه» در زمانی برگزار میشود که آبادان بیش از هر مقطع دیگری نیازمند بازخوانی و بازآفرینی خویش است؛ شهری که سالها هویت خود را از دل صداها، نماها، قصه ها و زیستجهان انسانیاش استخراج کرده و امروز بار دیگر به هنر پناه آورده تا با زبانی صمیمیتر، زندهتر و مردمیتر سخن بگوید.
تئاتر کافهای، آنچنان که در کفیشه رخ میدهد، نه یک قالب نمایشی که یک رویکرد فرهنگی است؛ رویکردی که بهجای ساختن سازههای بزرگ، به فضاهای کوچک اجازه نفس کشیدن میدهد و بهجای فاصلهگذاری، رابطهای تازه میان هنرمند و مخاطب میسازد. این جشنواره به ما یادآوری میکند که گاهی بزرگترین تحولات، نه در سالنهای رسمی، بلکه در چند قدمی صندلیهای چوبی یک کافه شکل میگیرند؛ جایی که مردم بیواسطه میبینند، شنیده میشوند و بخشی از رخداد هنری میگردند.
کفیشه توانسته است زبان گفتوگو را جایگزین زبان دستور کند؛ توانسته روایتگری را به مردم بازگرداند؛ و توانسته الگویی برای توسعه فرهنگی بسازد که هم هوشمندانه است و هم پایدار. این جشنواره، تعادلی ارزشمند میان آزادی خلاقه و نظمی مسئولانه ایجاد کرده و نشان داده است که هنرِ مردمی، قابل اعتمادترین رکن یک سیاست فرهنگی کارآمد است.
امروز صحنههای کوچک کفیشه برای آبادان نقشی ایفا میکنند که روزگاری پالایشگاه برای اقتصاد شهر داشت: پالایشِ روایتها، احساسات و حافظهی جمعی. این رویداد ثابت میکند که آبادان هنوز زنده است؛ نه فقط بهخاطر نفت، بلکه بهخاطر مردمی که با صداها و قصه های خود، شهر را دوباره میسازند.
به همه هنرمندان جوانی که با عشق، صمیمیت و جسارت، تئاتر را از سالنهای رسمی به دل زندگی بردهاند، درود میگویم. از برگزارکنندگان جشنواره که با ظرافت، تدبیر و نگاه فرهنگیِ دقیق، این مسیر را هموار کردند، قدردانی میکنم. و برای «کفیشه» آرزو دارم که همچنان همان آینه کوچک اما صیقلخوردهای بماند که تصویر تازه و انسانی شهر را به ما بازمیگرداند.
با امید به استمرار این جریان ارزشمند و با باور به اینکه آینده هنرهای نمایشی، از دل همین فضاهای صمیمی، مردمی و زنده عبور میکند.
رضامردانی
مدیرکل هنرهای نمایشی