به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی گفت: سرمایه اصلی هر منطقه نیروی انسانی آن است. ماکو مجموعه‌ای از ظرفیت‌های لجستیکی، ترانزیتی، تجاری، گردشگری، کشاورزی و امنیت غذایی را همزمان در اختیار دارد و این قابلیت‌ها برای بسیاری از کشورهایی که تجربه سفر به آن‌ها را داریم قابل مقایسه است.

وی با اشاره به پروژه‌های بزرگ کشاورزی منطقه افزود: بزرگ‌ترین باغ مدرن، مکانیزه و هوشمند غرب آسیا در ماکو احداث شده است. سرمایه‌گذارانی که از دانش روز برخوردارند، توانستند از هدف اولیه ۲۵۰۰ هکتار به ایجاد ۳۵۰۰ هکتار باغ برسند.

گروسی همچنین به ظرفیت‌های صنعتی ماکو اشاره کرد و گفت: در شهرک صنایع سبک، واحدهای فعال بزرگی از جمله در حوزه پوشاک فعالیت می‌کنند که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات باشد.

وی توجه به نیروی انسانی، ارتقای سیما و منظر شهری و توسعه متوازن را از اصول بازآفرینی شهری عنوان کرد و افزود: نبود تمرکز در تصمیم‌گیری و گرفتار بودن در بروکراسی اداری، روند توسعه را کند می‌کند. برای تصمیم‌گیری‌های سریع و اثرگذار، نیازمند اجرای دقیق قوانین مناطق آزاد هستیم؛ قوانینی که وجود دارد اما به‌درستی اجرا نمی‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به آماده‌سازی ۲۷۶ هکتار از زون A برای ایجاد مراکز لجستیکی، ابلاغ طرح جامع در مهرماه و پیگیری اجرای کریدور شرق به غرب در دولت وفاق ملی گفت: تراز تجاری منطقه آزاد ماکو برای سه سال پیاپی مثبت بوده و این نشانه مسیر صحیح توسعه است.

گلپایگانی: ماکو مرز ایران با اروپا است و باید در شأن کشور توسعه یابد

در ادامه نشست، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: ماکو به‌عنوان مرز ایران به اروپا، نیازمند شکل‌گیری شهرهایی درخور نام ایران عزیز است. تصویر ایران باید تصویر درست و مطلوبی باشد و بازآفرینی شهری، اصلاح سیما و منظر و استفاده از ظرفیت مهندسان ساختمان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر داشته باشد.

وی افزود: ماکو به دلیل تعامل مثبت مدیران منطقه، به‌عنوان پایلوت انتخاب شده و قصد داریم یک کار شاخص و نمونه در آن اجرا کنیم تا الگویی برای همه مناطق آزاد کشور باشد.»

معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد ماکو: ستاد بازآفرینی مستقل تشکیل می‌شود

آرش صادقیان معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با بیان اینکه این نشست یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بازآفرینی شهری در شمال‌غرب کشور است، اظهار داشت: بازآفرینی یعنی ارتقای کیفیت سکونت جامعه محلی؛ موضوعی که در سال‌های گذشته کمرنگ بوده و امروز در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی محور اصلی برنامه را تشکیل ستاد بازآفرینی منطقه آزاد ماکو عنوان کرد و گفت: در این نشست تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت بازآفرینی شهری ایران امضا می‌شود که به‌موجب آن، ستاد بازآفرینی به‌صورت مستقل تشکیل شده و برنامه‌ها و طرح‌ها به‌طور مستقیم با پایتخت و شرکت بازآفرینی پیگیری خواهد شد.

صادقیان با اشاره به آثار این تفاهم‌نامه افزود: طرح‌های نوسازی، بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های شهری در پهنه منطقه با شتاب بیشتری اجرا می‌شود. همچنین تدوین برنامه جامع بازآفرینی، حمایت از پروژه‌های زیرساختی و هدایت سرمایه‌گذاری‌های شهری در راستای توسعه متوازن شهرهای منطقه در دستور کار خواهد بود.

وی این تفاهم‌نامه را «یکی از راهگشاترین اسناد همکاری در حوزه بازآفرینی شهری برای ماکو» عنوان کرد و گفت: اجرای پروژه‌ها از این پس سریع‌تر، مستقیم‌تر و بدون بروکراسی استانی پیش خواهد رفت. همکاری دو نهاد در حوزه‌های فنی، مطالعاتی، آموزشی، توانمندسازی اجتماعی و جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم تقویت می‌شود.

