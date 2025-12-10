خبرگزاری کار ایران
در جلسه مشترک با مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام شد؛

امکان استفاده منطقه آزاد ارس از سامانه‌های برخط وزارت صمت

امروز جلسه مشترکی باحضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، هادی مقدم زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس، طاهر روحی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی و برخی از مسئولان استانی در محل سازمان ایدرو برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد ارس، این نشست با هدف پیگیری مسائل صنعتی و اقتصادی استان و ایجاد هماهنگی‌ های لازم برای توسعه فعالیت‌ های تولیدی و تجاری برگزار شد.

در این دیدار، مقرر شد امکان بهره‌ مندی منطقه آزاد ارس از سامانه‌ های یکپارچه و برخط وزارت صمت فراهم شود؛ سامانه‌هایی که نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای صادرات، واردات و تولید دارند. ‌

اجرای این تصمیم می‌تواند به افزایش سرعت ارائه خدمات، کاهش بروکراسی، بهبود رصد فعالیت‌ های تجاری و فراهم شدن دسترسی فعالان اقتصادی ارس به زیرساخت‌های ملی وزارت صمت منجر شود.

استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار بر ضرورت به‌روزرسانی سازوکارهای حمایتی دولت از تولید، حل مشکلات فعالان صنعتی و ایجاد شرایط پایدار برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد. 

مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز در این جلسه بر ضرورت دسترسی کامل  سازمان منطقه آزاد ارس به سامانه های وزارت صمت به صورت مستقل از استان، برای افزایش ارائه خدمات به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس تاکید کرد.

 
