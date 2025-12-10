به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم جلیلی در جمع فعالان اقتصادی اصفهان با بیان اینکه اصفهان در فرهنگ، هنر، صنعت و اقتصاد همواره یکی از ستون‌های استوار کشور است گفت: حضور در اصفهان یادآور ظرفیت‌های بی‌پایان و انگیزه‌ای تازه برای شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری عمیق و بلندمدت است.

او با اشاره به جایگاه منطقه آزاد ارس در تجارت خارجی ایران افزود: منطقه آزاد ارس امروز دروازه صادرات ایران به اروپا و کشورهای همسایه است. این منطقه صرفاً یک محدوده جغرافیایی نیست؛ بلکه بستری واقعی برای تولید صادرات‌محور، تجارت منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری امن و پایدار به شمار می‌رود و نقشی کلیدی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای ایفا می‌کند.

جلیلی با تأکید بر اینکه پیوند ظرفیت‌های صنعتی اصفهان با امکانات تسهیلاتی و زیرساخت‌های تجاری ارس می‌تواند زمینه‌ساز تحولی جدی در اقتصاد کشور باشد تصریح کرد: باور ما این است که اصفهان باید تولید و صادرات را انجام دهد و ما در ارس تسهیلات گسترده‌ای را برای واردات و صادرات فراهم کرده‌ایم. این هم‌افزایی می‌تواند به رشد پایدار ایران و همچنین کشورهای همسایه منجر شود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه با تشریح نتایج حضور در این نمایشگاه از مجموعه‌ای از مذاکرات، دیدارها و نشست‌های موثر، نتیجه‌محور و آینده‌ساز خبر داد و گفت: طی روزهای برگزاری نمایشگاه، فرصت مناسبی فراهم شد تا ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس را برای فعالان اقتصادی اصفهان و مهمانانی از کشورهای ترکیه، عراق و اقلیم کردستان تشریح کنیم. این معرفی با استقبال جدی فعالان اقتصادی روبه‌رو شد و زمینه گفت‌وگوهای جدیدی را ایجاد کرد.

جلیلی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با فعالان صنعتی و شرکت‌های بزرگ حاضر در نمایشگاه اظهار کرد: در دیدارها با چند شرکت معتبر واردکننده و تولیدکننده، به‌ویژه شرکت پاکمن که از تولیدکنندگان مهم بویلر، چیلر و تجهیزات گلخانه‌ای است، علاقه‌مندی آن‌ها برای حضور در ارس و توسعه خطوط تولید و فعالیت‌های وارداتی‌شان اعلام شد و امیدواریم به‌زودی شاهد آغاز همکاری‌های رسمی با این مجموعه‌ها باشیم.

او همچنین درباره رایزنی‌های انجام‌شده در حوزه رویدادهای اقتصادی گفت: در گفت‌وگو با مدیرعامل شهر نمایشگاهی اصفهان، موضوع برگزاری رویدادهای مشترک در منطقه آزاد ارس و اعزام هیات تجاری مطرح شد که مورد استقبال کامل قرار گرفت و قرار است طی چند روز آینده تفاهم‌نامه رسمی این همکاری‌ها به ارس ارسال شود.

جلیلی با اشاره به گسترش تعاملات بین‌المللی عنوان کرد: دیدار با سرکنسول کشور عراق در اصفهان و دعوت از ایشان برای حضور در ارس همراه با یک هیات تجاری، یکی از اقدامات مهم این سفر بود. همچنین در نشست با رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان عراق زمینه‌های مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

جلیلی افزود: در حاشیه نمایشگاه، جلسات جداگانه‌ای با چند سرمایه‌گذار حوزه هتلداری نیز برگزار شد که نتایج امیدوارکننده‌ای داشت. همچنین حضور در اتاق بازرگانی اصفهان و نشست با نمایندگان تشکل‌های صنفی استان با استقبال بسیار خوبی همراه بود و توافق‌هایی درباره اعزام هیات تجاری به ارس و همکاری گردشگری میان جلفای اصفهان و جلفای ارس مطرح شد.

او در پایان از ثبت دو درخواست رسمی سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک و کشاورزی خبر داد و گفت: این درخواست‌ها در همان زمان در اصفهان دریافت شد و نشان می‌دهد مسیر همکاری‌های مشترک میان اصفهان و منطقه آزاد ارس با جدیت در حال شکل‌گیری است. ما امیدواریم نتایج این سفر به‌زودی در قالب پروژه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های ماندگار مشاهده شود.