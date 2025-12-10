خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس:

ارس بستر تولید صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری امن است

ارس بستر تولید صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری امن است
کد خبر : 1725481
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در جمع فعالان اقتصادی اصفهان در حاشیه بیست‌وچهارمین نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان با تشریح جایگاه این منطقه در اقتصاد ملی و منطقه‌ای بر اهمیت پیوند ظرفیت‌های صنعتی اصفهان با مزیت‌های تجاری و زیرساختی ارس تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم جلیلی در جمع فعالان اقتصادی اصفهان با بیان اینکه اصفهان در فرهنگ، هنر، صنعت و اقتصاد همواره یکی از ستون‌های استوار کشور است گفت: حضور در اصفهان یادآور ظرفیت‌های بی‌پایان و انگیزه‌ای تازه برای شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری عمیق و بلندمدت است. 
 او با اشاره به جایگاه منطقه آزاد ارس در تجارت خارجی ایران افزود: منطقه آزاد ارس امروز دروازه صادرات ایران به اروپا و کشورهای همسایه است. این منطقه صرفاً یک محدوده جغرافیایی نیست؛ بلکه بستری واقعی برای تولید صادرات‌محور، تجارت منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری امن و پایدار به شمار می‌رود و نقشی کلیدی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای ایفا می‌کند. 
 جلیلی با تأکید بر اینکه پیوند ظرفیت‌های صنعتی اصفهان با امکانات تسهیلاتی و زیرساخت‌های تجاری ارس می‌تواند زمینه‌ساز تحولی جدی در اقتصاد کشور باشد تصریح کرد: باور ما این است که اصفهان باید تولید و صادرات را انجام دهد و ما در ارس تسهیلات گسترده‌ای را برای واردات و صادرات فراهم کرده‌ایم. این هم‌افزایی می‌تواند به رشد پایدار ایران و همچنین کشورهای همسایه منجر شود. 
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه با تشریح نتایج حضور در این نمایشگاه از مجموعه‌ای از مذاکرات، دیدارها و نشست‌های موثر، نتیجه‌محور و آینده‌ساز خبر داد و گفت: طی روزهای برگزاری نمایشگاه، فرصت مناسبی فراهم شد تا ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس را برای فعالان اقتصادی اصفهان و مهمانانی از کشورهای ترکیه، عراق و اقلیم کردستان تشریح کنیم. این معرفی با استقبال جدی فعالان اقتصادی روبه‌رو شد و زمینه گفت‌وگوهای جدیدی را ایجاد کرد. 
 جلیلی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با فعالان صنعتی و شرکت‌های بزرگ حاضر در نمایشگاه اظهار کرد: در دیدارها با چند شرکت معتبر واردکننده و تولیدکننده، به‌ویژه شرکت پاکمن که از تولیدکنندگان مهم بویلر، چیلر و تجهیزات گلخانه‌ای است، علاقه‌مندی آن‌ها برای حضور در ارس و توسعه خطوط تولید و فعالیت‌های وارداتی‌شان اعلام شد و امیدواریم به‌زودی شاهد آغاز همکاری‌های رسمی با این مجموعه‌ها باشیم. 
 او همچنین درباره رایزنی‌های انجام‌شده در حوزه رویدادهای اقتصادی گفت: در گفت‌وگو با مدیرعامل شهر نمایشگاهی اصفهان، موضوع برگزاری رویدادهای مشترک در منطقه آزاد ارس و اعزام هیات تجاری مطرح شد که مورد استقبال کامل قرار گرفت و قرار است طی چند روز آینده تفاهم‌نامه رسمی این همکاری‌ها به ارس ارسال شود. 
 جلیلی با اشاره به گسترش تعاملات بین‌المللی عنوان کرد: دیدار با سرکنسول کشور عراق در اصفهان و دعوت از ایشان برای حضور در ارس همراه با یک هیات تجاری، یکی از اقدامات مهم این سفر بود. همچنین در نشست با رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان عراق زمینه‌های مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت مورد بررسی قرار گرفت. 
 جلیلی افزود: در حاشیه نمایشگاه، جلسات جداگانه‌ای با چند سرمایه‌گذار حوزه هتلداری نیز برگزار شد که نتایج امیدوارکننده‌ای داشت. همچنین حضور در اتاق بازرگانی اصفهان و نشست با نمایندگان تشکل‌های صنفی استان با استقبال بسیار خوبی همراه بود و توافق‌هایی درباره اعزام هیات تجاری به ارس و همکاری گردشگری میان جلفای اصفهان و جلفای ارس مطرح شد. 
 او در پایان از ثبت دو درخواست رسمی سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک و کشاورزی خبر داد و گفت: این درخواست‌ها در همان زمان در اصفهان دریافت شد و نشان می‌دهد مسیر همکاری‌های مشترک میان اصفهان و منطقه آزاد ارس با جدیت در حال شکل‌گیری است. ما امیدواریم نتایج این سفر به‌زودی در قالب پروژه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های ماندگار مشاهده شود.

 
ارس بستر تولید صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری امن است
ارس بستر تولید صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری امن است

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری